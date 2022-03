Il legno è un materiale molto apprezzato in casa, per la sua eleganza e la capacità di risaltare il design interno. Pensandoci bene, moltissimi oggetti nelle nostre stanze sono fatti di questo materiale. Dall’armadio al mobile del bagno fino alla scrivania e al comodino in camera da letto. Per non parlare di un evergreen come il pavimento in parquet.

I mobili in legno sanno essere molto delicati e col tempo, o perché siamo un po’ maldestri, è facile che si graffino e rovinino. Sul mercato esistono molti prodotti indicati come adatti allo scopo, ma orientarsi su quello giusto non è facile. Con la miscela sbagliata potremmo pregiudicare definitivamente la bellezza delle nostre superfici.

Per pulire e scurire perfettamente i mobili in legno non serve per forza recarsi in negozio. La soluzione potremmo averla già a portata di mano, proprio in casa nostra, ed è un rimedio totalmente naturale.

Non solo aceto e olio di oliva

Esistono alcuni validi prodotti casalinghi che ci permetteranno di ridare la lucentezza perduta ai nostri mobili in legno. Il primo rimedio consiste nel creare una soluzione con una parte di aceto bianco o di mele e 3 di olio di oliva. Il mix è da applicare con un apposito straccetto dopo aver tolto la polvere iniziale.

Altro ottimo sistema è quello di sfruttare il potere del succo di limone. Utile in tantissime faccende domestiche, non fa eccezione nemmeno questa volta. Spremiamo metà agrume, quindi mescoliamo il succo con un cucchiaio di sapone di Marsiglia e qualche goccia di olio essenziale. Infine, distribuiamo tutto con un panno morbido, lasciando agire un attimo prima di sciacquare.

Per pulire e scurire perfettamente i mobili in legno ecco il rimedio naturale che toglie anche i graffi dalla superficie

Ma se invece volessimo rimettere a nuovo e allo stesso tempo donare quell’effetto un po’ antiquato ai nostri preziosi mobili? In questo caso ci basterà usare del caffè. Il procedimento da adottare è davvero semplice e sarà particolarmente utile per le tonalità di legno più chiare.

Prepariamo una tazzina di caffè piuttosto forte con la nostra moka, poi lo uniamo a mezzo bicchiere di acqua. Dopo aver creato la soluzione pulente, vi intingiamo un pennello o uno straccio e lo passiamo attentamente sulle zone da trattare. Il nostro mobile ne gioverà all’istante e dovrebbe acquisire un’aria più antica.

Il caffè è poi utile anche per sbarazzarsi di quelle terribili graffiature che alterano l’estetica. In questo caso dovremo servirci dei fondi. Mischiamoli a un po’ di acqua calda, quindi distribuiamo il tutto sulle aree interessate e il nostro legno ne beneficerà come mai prima d’ora.