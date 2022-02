Avere una casa pulita e ordinata è solo il primo passo per godersi appieno la propria abitazione. La ciliegina sulla torta sarebbe la possibilità di respirare a lungo un gradevole aroma in ogni stanza. Per profumare intensamente la casa ci affidiamo di solito ai profumatori commerciali, ma non sempre questi funzionano a dovere. Inoltre, il loro effetto svanisce in men che non si dica e noi ci ritroveremo ad aver speso denaro prezioso inutilmente.

Se abbiamo davvero intenzione di diffondere quella piacevole fragranza che ci inebria le narici, potremmo invece affidarci alla natura. Ma non dobbiamo andare in capo al Mondo per procurarci il necessario, perché serviranno solo 2 ingredienti molto comuni.

Pino e noce moscata

Le soluzioni a disposizione per realizzare un profumatore casalingo efficace sono tante e molte si trovano a portata di mano. Pensiamo all’utilità delle bucce degli agrumi, che potremmo semplicemente appoggiare sui termosifoni per diffondere un aroma sensazionale.

Volendo potremmo anche cimentarci nella creazione di appositi sacchettini fai da te. Ci basterà inserire gli ingredienti che più ci piacciono e il gioco è fatto. Proviamo con dei fiori di lavanda o delle foglioline di salvia secche, da posizionare in armadi e cassetti.

Infine, chi ha un po’ più di fantasia e tempo a disposizione potrebbe realizzare un fantastico potpourri. Procuriamoci qualche stecca di cannella, delle bacche di vaniglia e qualche petalo dei fiori che più ci piacciono e sistemiamo tutto sulla tavola.

Ma se vogliamo sperimentare il metodo proposto quest’oggi, ci servirà unicamente qualche rametto di pino e una noce moscata. Vediamo subito come mettere tutto in pratica.

Per profumare intensamente la casa basterebbe mettere in acqua questi 2 ingredienti naturali più efficaci di limone e bicarbonato

Anche se limone e bicarbonato restano due alternative naturali valide per combattere i cattivi odori per casa, ogni tanto cambiare fa bene. Per sperimentare la nostra nuova fragranza dovremo innanzitutto preparare una pentola con abbondante acqua.

Mettiamola sul fuoco e aggiungiamo subito 3 rametti di pino, la noce moscata e, volendo, un paio di foglie di alloro. Aspettiamo che l’acqua bolla, quindi lasciamo sul fuoco per un’altra decina di minuti. Scaduto il tempo dovremo solo prepararci a godere del profumo emanato dal vapore che si diffonde per tutta la casa.

Per un effetto simile, possiamo riempire un barattolo con acqua e alcol in parti uguali e inserivi gli stessi ingredienti di prima. Disponiamo il contenitore nel punto della casa che preferiamo e aspettiamo che la soluzione naturale faccia effetto.