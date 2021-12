Un pavimento pulito e igienizzato è il migliore biglietto da visita per gli ospiti che entrano in casa. È necessario, perciò, occuparsene con regolarità.

Questo va fatto per salvaguardare l’estetica dell’abitazione, ma non solo. Il pavimento sporco potrebbe attirare una miriade di germi e altri microorganismi dannosi che ne farebbero la loro casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Uno dei tipi di pavimento più delicati e difficili da trattare è senza dubbio il parquet. Bisogna scegliere con cura il sistema più adeguato alla sua manutenzione. Infatti, prodotti troppo aggressivi non farebbero altro che danneggiarlo.

In generale, per pulire le superfici in legno senza lasciare aloni serve cautela e attenzione. Anche per il parquet dovremmo adottare le giuste precauzioni.

Altro che cera, ecco come pulire e lucidare perfettamente il pavimento in parquet con 1 trucchetto velocissimo e infallibile

Le nostre nonne erano delle vere e proprie esperte nei lavori domestici. Per far brillare i pavimenti dopo la pulizia erano solite affidarsi alla cera.

Anche per il parquet il discorso non cambia, ma questo può essere un procedimento lungo e snervante che non tutti sono disposti a compiere.

Per questo possiamo affidarci a due ingredienti naturali alternativi che in poco tempo daranno nuova vita al nostro pavimento in legno. Si tratta di bicarbonato e sapone di Marsiglia.

Un metodo ecologico e affidabile

Per ridare lucentezza al parquet, dunque, dobbiamo procurarci innanzitutto gli ingredienti sopraelencati. Iniziamo facendo scaldare un bel po’ di acqua, che verseremo dentro il secchio che usiamo solitamente per le pulizie di casa.

Fatto questo aggiungiamo un paio di cucchiai di bicarbonato e poche scaglie di sapone di Marsiglia. Mescoliamo tutto per far sciogliere più velocemente i prodotti.

Una volta che avremo ottenuto la nostra soluzione pulente, dovremo immergere il mocio nel secchio, strizzarlo e passarlo su tutto il parquet.

Ripetiamo il passaggio con solo un panno leggermente inumidito, quindi aspettiamo che asciughi il tutto. Terminato il lavoro la nostra superficie dovrebbe essere così brillante da potersi addirittura specchiare dentro.

Dunque, altro che cera, ecco come pulire e lucidare perfettamente il pavimento in parquet con 1 trucchetto velocissimo e infallibile.

Un rimedio alternativo

Se cerchiamo un altro valido rimedio per pulire il parquet, possiamo affidarci a una soluzione a base di limone e olio di oliva.

Mescoliamo 1 litro di olio con circa 300 ml di succo di limone, poi passiamo tutto sulla superficie con un panno morbido in lana. Il nostro legno sarà nutrito a dovere e ne gioverà.