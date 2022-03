Anche le città più note e turistiche nascondono delle gemme che non ci aspettiamo. Scorci poco conosciuti, monumenti meno famosi o giardini e ville che sono un sogno. Più un luogo è grande e pieno zeppo di monumenti e arte e più è facile che sfugga qualcosa.

Abbiamo già parlato infatti di come una città come Roma abbia un’infinità di bellezze meno note ma davvero eccezionali. Un esempio di questa continua scoperta di luoghi magici è sicuramente la Città dell’Acqua.

Ma anche un’altra città estremamente turistica e ricca di storia e arte come Firenze può riservarci delle sorprese. Ed è proprio a pochi passi da questa splendida città della Toscana che si trova questo giardino magico.

Si nasconde a due passi da questa stupenda città un angolo segreto che non tutti conoscono e che lascia senza fiato

Stiamo parlando del Parco Mediceo di Pratolino e di Villa Demidoff a Vaglia, nella Città Metropolitana di Firenze. Anche se a qualche chilometro di distanza dal centro questo luogo è una tappa assolutamente da non perdere.

Il parco venne costruito per il granduca Francesco I de Medici su disegno del Buontalenti. Al centro del parco un’imponente villa costruita su grotte artificiali. Nel parco ci sono incredibili statue, fontane con giochi d’acqua e grotte straordinarie. Ma forse la statua più bella di tutte è il Colosso dell’Appennino.

Un’imponente statua che ci rapirà completamente

Questa statua in muratura realizzata dallo scultore Giambologna intorno al 1580. Questo gigante lo è in tutti i sensi, ben 14 metri di altezza posizionato a guardia di uno stagno. Sotto di lui una volta erano visibili giochi d’acqua stupendi oltre che grotte sotterranee affrescate. Non più accessibili purtroppo, ma anche solo ammirarlo dall’esterno è un’esperienza incredibile.

Non solo il Colosso dell’Appennino, ma anche la Cappella del Buontalenti o la Grotta di Cupido. Come la Fontana di Giove e le altre statue presenti in tutto il territorio del parco che è anche riserva naturale. Qui si può passeggiare tra querce secolari, cedri e ippocastani e fare qualche incontro con la fauna del posto.

Insomma vale davvero la pena fare un giro a Firenze per scoprire non solo le bellezze del centro città. Spostandosi solo di qualche chilometro si possono visitare luoghi altrettanto unici e straordinari.

Ecco che abbiamo visto che questa incredibile villa si nasconde a due passi da questa stupenda città. È possibile visitarla quasi sempre gratuitamente, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario pagare una quota. Infatti il parco apre in primavera e nel weekend, ma si possono organizzare visite private o per gruppi. Per ulteriori informazioni basterà consultare il sito dedicato e contattarli in caso di necessità.

Approfondimento

