La pulizia della cucina è un’impresa in cui ci cimentano quotidianamente e non sempre con gli stessi risultati. Ogni giorno ci mettiamo alla prova con piatti e ricette diverse e sporcare ovunque diventa automatico.

Per non parlare di quei cattivi odori del forno che proprio non ne vogliono sapere di andarsene. A volte sono davvero nauseanti e ci costringono a tenere chiuso lo sportello.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oltre a questo inconveniente, una delle parti della cucina che tende maggiormente a sporcarsi per l’uso frequente che ne facciamo è il piano cottura. I fornelli sono indispensabili per realizzare i piatti più golosi, ma si opacizzano all’istante.

I segni che rimangono sulla superficie non sono certamente belli da vedere e toglierli non è così facile come si crede. Chi lo ha sperimentato sa di cosa si parla.

Se anche noi dobbiamo dannarci per vedere di nuovo splendente il nostro piano cottura, non preoccupiamoci. Abbiamo la soluzione a portata di mano.

Per pulire e lucidare tutto il piano cottura serve questo sgrassatore naturale economico pronto in un attimo

Non temiamo se i nostri fornelli hanno assunto un aspetto a dir poco inguardabile. Dobbiamo sapere che esiste un rimedio formidabile che ci farà risparmiare un sacco di tempo nella pulizia.

Una volta provato difficilmente torneremo indietro. Per metterlo in pratica ci basteranno solo 2 ingredienti della nostra cucina. Ecco a quali ci riferiamo.

Olio e limone per una pulizia senza compromessi

Molti di noi sapranno già che olio di oliva e limone sono un’abbinata perfetta che ci può salvare in molte situazioni complicate. Non di meno, ci daranno una mano per rimettere a nuovo il piano cottura.

Ci basterà spremere in una ciotolina il succo di mezzo limone e aggiungere mezzo cucchiaino di olio di oliva. Mescoliamo bene gli ingredienti per dare vita a un composto omogeneo. Fatto questo, lasciamo qualche minuto in ammollo un batuffolo di cotone.

Mentre aspettiamo che si impregni della soluzione, diamo una pulita al piano cottura togliendo le incrostazioni. Una volta finito, recuperiamo il cotone dalla ciotola e lo passiamo bene su tutta la superficie da trattare.

Cerchiamo di raggiungere anche gli angoli più difficili e non tralasciamo nessuna parte. Adesso ci basterà attendere pochi minuti che la soluzione agisca, per poi ripassare tutto con dei fogli di carta assorbente.

Per pulire e lucidare tutto il piano cottura serve questo sgrassatore naturale economico pronto in un attimo. Se abbiamo seguito il procedimento alla lettera, dovremmo notare subito una brillantezza immediata in cui poterci addirittura specchiare!