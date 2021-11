L’anno sta volgendo lentamente al termine e con esso anche le direttive fiscali di sua competenza. Molti sono stati i bonus senza limiti di reddito a cui una grande fetta della cittadinanza ha potuto (e può ancora) accedere. Alcuni di questi avranno nuova vita anche nell’anno che verrà, ma è probabile che non prevedranno gli stessi vantaggi per i richiedenti. Nello specifico, chi non l’ha ancora fatto deve fare attenzione perché resta poco tempo per richiedere questi 2 bonus che a breve saranno meno convenienti. Vediamo insieme di quali bonus si tratta e passiamo in rassegna anche quei bonus che potrebbero non essere confermati per il prossimo anno.

Ecco quelli senza limiti di reddito che è meglio richiedere subito perché forse non saranno confermati l’anno prossimo

Mentre alcuni bonus verranno riproposti con convenienza minore, è probabile che altri scompaiano del tutto. Tra questi c’è il bonus mamma domani, che potrebbe non ritornare nel 2022. Stessa probabile sorte potrebbe spettare al bonus asilo nido e al bonus bebé. La ragione della presunta sparizione di questi bonus è la nuova politica circa l’assegno unico e universale per i figli fino a 21 anni. Infatti è previsto un riordino che andrà ad intaccare tutti i bonus che hanno a che fare con natalità e genitorialità. Per questo, è possibile che il riordino vada ad influire anche sull’Assegno per il Nucleo Familiare. Per il resto, altri bonus che erano in bilico avranno conferma anche per il prossimo anno, con grande probabilità. Alcuni, però, vedranno ridursi notevolmente i loro vantaggi. Su questi, ne spiccano due, di cui parliamo nel successivo paragrafo.

Attenzione perché resta poco tempo per richiedere questi 2 bonus che a breve saranno meno convenienti

I bonus che vedranno conferma nel 2022 ma che daranno vantaggi ridotti rispetto a quelli apportati fino ad ora sono prevalentemente due. Parliamo del bonus mobili ed elettrodomestici e del bonus facciate.

Per quanto riguarda il primo, sembra possibile che subirà un forte decremento. Quest’anno il bonus mobili ed elettrodomestici prevedeva un massimale di spesa su cui applicare la detrazione pari a 16.000 euro. Dall’anno prossimo è possibile che questo massimale scenda a 5.000 euro. Per quanto riguarda il bonus facciate, invece, nel 2021 prevedeva (e prevede ancora per poco) una detrazione fino al 90%. Il prossimo anno la detrazione massimo potrebbe scendere al 60%. Per questo, chi vuole richiedere questi bonus deve affrettarsi. Ha tempo fino al 31 dicembre.

