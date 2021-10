La cucina è l’ambiente della casa sicuramente più vissuto. È il luogo ideale per trascorrere del tempo con la propria famiglia. Oppure per condividere momenti di convivialità con gli amici più intimi, mentre si cucina del buon cibo.

Nonostante sia la zona della casa a regalarci più occasioni di svago e in cui allietare il palato con pietanze deliziose, presenta un lato meno apprezzato e decisamente fastidioso. Infatti si sporca in men che non si dica. Preparare da mangiare consiste nell’utilizzare una quantità indefinita di stoviglie, di maneggiare svariati alimenti e sfruttare ogni superficie a disposizione, dal piano cottura a quello di lavoro, dal lavello al tavolo.

Il piano cottura

Tra avanzi di cibo ed oggetti utilizzati per cuocere, spesso la cucina diviene un vero e proprio campo di battaglia. L’elemento che più ne risente è sicuramente il piano cottura. Capita, infatti, che durante la cottura degli alimenti, frammenti di cibo cadano sulle corone dei bruciatori e sui piattelli spartifiamma e che congiuntamente al calore della fiamma favoriscano cattivi odori, ma soprattutto incrostazioni. Quest’ultime poi, se si rimanda la pulizia, diventano difficili e seccanti da rimuovere.

Esistono metodi efficaci e naturali per pulire il piano e i suoi elementi, capaci anche di rimuovere lo sporco più ostinato che di solito si concentra maggiormente su corone e piattelli.

Il problema maggiore, però, si ha quando resti di cibo e grasso intaccano gli ugelli rendendo la fiamma fioca e lenta. Quando questi si otturano, infatti, non permettono al gas di fuoriuscire in maniera corretta e in sicurezza. È possibile rendersene conto quando la fiamma ha un colore che tende verso l’arancione e non accenna minimamente ad aumentare, nonostante la valvola sia tutta aperta.

Svelato un trucchetto facile per pulire i fornelli della cucina in modo immediato e risolutivo senza smontarli

Per far ritornare gli ugelli funzionanti, spesso ci si avvale della professionalità di un tecnico. Ma in realtà è possibile farne a meno e risparmiare tempo e soldi. Ecco infatti svelato un trucchetto facile per pulire i fornelli della cucina in modo immediato e risolutivo senza smontarli.

Prima di rimettere al loro posto bruciatori e spartifiamma puliti ed asciugati, assicurarsi che nel vano del bruciatore non ci siano resti di cibo, in tal caso rimuoverli. Dopodiché, fare caso al bulloncino con un piccolissimo foro che si trova al centro del fornello. Si tratta dell’ugello che bisognerà pulire con l’ausilio di uno stuzzicadenti. Un’altra possibilità è quella di acquistare un kit di mini spazzole ed aghi a spirale in acciaio inossidabile, utili per pulire piccoli orifizi. Questo kit si può anche conservare in un cassetto della cucina ed utilizzare all’occorrenza.

Per prima cosa è necessario chiudere la valvola del gas per sicurezza. Poi, con dei lenti e continui movimenti dal basso verso l’alto, pulire l’ugello inserendo lo stuzzicadenti o la mini spazzola nel piccolo foro centrale e successivamente anche nei bordi facendo dei delicati movimenti circolari.

Una volta terminata questa operazione, rimontare corone e piattelli, aprire la valvola del gas ed accendere i fornelli. La fiamma sarà tornata viva per cuocere altre strepitose pietanze.