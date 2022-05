Le scarpe in pelle sono un vero must di stile da avere nella scarpiera. Abbinate sotto ogni look ecco che lo rendono subito più elegante. Sia che si tratti di stringate, polacchine o anche stivaletti, la scarpa in pelle ha sempre il suo fascino. Però con il tempo lo splendore che le caratterizza può svanire, lasciandoci con una scarpa opaca che sembra datata. Nessun problema, uno dei vantaggi di questo materiale è che con un po’ di lucido può tornare come nuova. Con il giusto prodotto, che non sia troppo aggressivo per un materiale così delicato. Ma invece di acquistare sempre prodotti chimici, possiamo anche preparare un lucido in casa, proprio come facevano i calzolai di un tempo.

Per pulire e lucidare le scarpe in pelle non servono prodotti costosi, basta questo lucido fai da te economico

Ci siamo già occupati di come far tornare nuove anche le tanto amate scarpe da ginnastica direttamente a casa. Con un piccolo trucco, infatti, si possono addirittura sbiancare perfettamente le suole ingiallite delle sneakers. Oggi vedremo come ridare splendore alle scarpe di pelle con una ricetta che i calzolai preparano da generazioni. Non servono ingredienti particolari e difficili da trovare, ma semplicemente della cera d’api e dell’olio. Andremo a preparare una soluzione emolliente neutra che reidraterà la nostra amata pelle.

Ingredienti per il lucido fai da te

75 g di cera d’api grezza;

180 ml di olio d’oliva;

1 barattolino a chiusura ermetica.

Riempiamo di acqua una pentola fino a circa la metà e posizioniamo una ciotola in acciaio sopra. A fiamma bassa, versiamo la cera d’api e mescoliamo finché non sarà completamente liquefatta. Ora versiamo l’olio e continuiamo a mescolare con una spatola in silicone, in modo da amalgamare il tutto. A questo punto, trasferiamo la soluzione nel barattolino e aspettiamo circa un’ora che si solidifichi. Dovrà avere una consistenza come quella della vaselina. Poi possiamo chiudere con il coperchio. Conserviamolo in un luogo asciutto e usiamolo all’occorrenza, può durare anche fino ad 1 anno. Applichiamolo sulla scarpa asciutta con un panno in microfibra e strofiniamolo su tutta la superficie.

Cosa c’è da sapere

Questo tipo di lucido va a scurire leggermente la pelle, quindi meglio evitare la pelle più chiara. In generale, tutti i prodotti per ingrassare i pellami tendono a scurire i colori. Questo perché vanno in qualche modo ad inumidire il cuoio e a creare una patina protettiva. Ricordiamo, inoltre, che il lucido non va bene per la pelle scamosciata, meglio in quel caso utilizzare la gomma pane.

Quindi, per pulire e lucidare le scarpe in pelle non c’è bisogno di spendere tanti soldi. Possiamo preparare il lucido direttamente a casa e utilizzarlo ogni volta che ne avremo bisogno. Invece di andare dal calzolaio per una semplice lucidatura, possiamo pensarci noi in poche mosse. Proprio come potremmo fare nel caso avessimo acquistato delle scarpe troppo strette che andrebbero smollate.

