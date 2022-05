Quando leggiamo il verbo rallentare pensiamo subito a qualcosa di negativo. Viviamo una vita che ci vuole spingere sempre al massimo della velocità, che ci vuole portare lontano. C’è, però, un antico detto russo che dice che c’è chi fa molta strada e chi fa molte strade.

Ecco, vivere un po’ al rallentatore non è necessariamente una brutta notizia. Spesso correndo troppo veloce ci perdiamo i dettagli più belli della nostra vita. Andare al rallentatore, quindi, non è una brutta idea. Secondo le stelle ci sarà un maggio al rallentatore per la Bilancia ma soldi a pioggia per questi due segni.

Bilancia

Maggio era partito molto bene per la Bilancia, forse frutto della grande fortuna di aprile. Il problema è che maggio ormai si sta inoltrando verso la sua metà e la grande fortuna del mese precedente sta cedendo a poco a poco il passo a una vita più stabile.

Nelle relazioni famigliari, infatti, sembra che l’euforia che aveva caratterizzato i giorni di Pasqua stia diventando un’allegra monotonia. Ritorna qualche vecchio nodo irrisolto del passato ma che si potrà risolvere tranquillamente con il dialogo e la comprensione mutua. I rancori, infatti, non portano a nulla di buono e non fanno altro che peggiorare il nostro umore.

Dunque, i nati sotto il segno della Bilancia dovranno passare il proprio tempo libero ad ascoltare gli altri e a trovare delle soluzioni ai problemi della vita in famiglia. Sul lavoro, il discorso è molto simile: non ci saranno troppe promozioni in vista ma una tranquilla routine fatta di riunioni e di mail che arrivano alle sei meno un quarto.

Maggio al rallentatore per la Bilancia ma pioggia di soldi per questi due segni dell’oroscopo

Invece, proprio sul lavoro c’è un segno dell’oroscopo che vivrà momenti davvero felici. Sì, proprio l’Ariete, quel segno di fuoco che non vive senza ardere. Forse un progetto è andato meglio del previsto o in una riunione abbiamo trovato un’idea brillante: ad ogni modo, il capo ha apprezzato molto. In vista, o un aumento consistente o addirittura una nuova posizione all’interno della propria azienda.

Lo Scorpione, invece, riuscirà in un’impresa molto difficile. Sempre al lavoro, sarà capace di portare a casa gli stessi soldi ma lavorando un po’ di meno. Nuovi stimoli e nuove idee riusciranno a portarlo a essere più produttivo e a dargli molte soddisfazioni.

Approfondimento

Non solo il lavoro, ecco cosa porterà un sacco di soldi al Toro e a quest’altro segno dell’oroscopo