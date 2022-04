Abbiamo appena comprato le nostre sneakers nuove e non vediamo l’ora di indossarle. Per scegliere il numero giusto ci abbiamo messo un po’, capita sempre con le scarpe da ginnastica. Tra mezze misure, misure europee e americane, è sempre complicato. Finalmente ci sembra di aver trovato la scarpa che calza alla perfezione. Il problema però è che, dopo averle indossate per qualche ora, iniziamo a sentire dolore.

A volte è il mignolino che si trova costretto alla punta, altre invece è l’alluce. Insomma, dopo poco tempo ecco che compaiono quelle fastidiose bollicine. Che poi, con la frizione provocata dai nostri passi, scoppiano e ci lasciano i piedi doloranti.

Come allargare le scarpe da ginnastica strette in punta con questi trucchi utili anche per le décolleté

È un problema molto comune e spesso non c’entra con la scelta della misura. A volte si tratta semplicemente del modello della scarpa, troppo stretto o affusolato. Questo succede con le scarpe da ginnastica, le décolleté o anche i sandali con il tacco.

Come rimediare?

È possibile allargare le scarpe per farle diventare davvero comode e dalla calzata perfetta. I metodi per farlo sono diversi, ma non tutti sono adatti ad ogni tipo di scarpa. Quello più gettonato è probabilmente l’uso dell’asciugacapelli. Bisogna indossare la scarpa e direzionare il getto di aria calda sulla tomaia. Il calore va a dilatare il tessuto, che cederà leggermente, rendendo la scarpa più comoda. Ma questo metodo è sicuramente utile per le scarpe in pelle o cuoio, ma non sempre efficace con le altre. Un altro metodo molto diffuso, soprattutto per le scarpe da ginnastica, è quello del freezer. Attenzione però a non rimuovere subito il sacchetto con il ghiaccio, altrimenti si rischia di sformare la scarpa.

I due metodi più sicuri

Quello che utilizzano anche i calzolai è probabilmente il metodo più sicuro per le nostre scarpe. Non dovremo preoccuparci di rovinarle o sformarle. Basterà inserire un po’ di carta di giornale o la velina che troviamo nelle scatole delle scarpe. Appallottoliamo i fogli, imbeviamoli di alcol etilico e inseriamoli nella scarpa. Lasciamo agire per qualche ora e la scarpa sarà subito più larga e comoda. Un altro metodo molto efficace è quello del sacchetto di riso. Un tempo era l’unico modo possibile per allargare le scarpe strette in punta. Basterà inserire un sacchetto di riso in ogni scarpa e modellarlo della dimensione desiderata. Dopo una notte rimuoverlo e indossare le scarpe.

Insomma, ecco come allargare le scarpe da ginnastica strette che non lasciano scampo al mignolino. Con questi metodi possiamo goderci le nostre scarpe nuove senza ritrovarci con vesciche e bolle sui piedi. Se invece il problema non è sulla punta, ma dietro il tallone, ecco cosa fare. Basterà utilizzare un trucco del calzolaio che serve per ammorbidire la cucitura sul tallone. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo.

