La lavatrice è uno degli elettrodomestici più diffusi nelle case e anche uno dei più utilizzati. Rispetto alla lavastoviglie che, frequentemente, non viene sfruttata a dovere, la lavatrice è una vera e propria necessità. Anche chi vive da solo, infatti, potrebbe avere difficoltà nel lavaggio di biancheria, abiti o lenzuola senza la lavatrice. Questa, come ogni elettrodomestico, però avrà bisogno di attenzioni per mantenersi al meglio. Infatti, in assenza di manutenzione la lavatrice comincerà a puzzare e ad emanare cattivi odori. Questo, indubbiamente, avrà delle ripercussioni sulla buona riuscita del lavaggio e del bucato che uscirà macchiato o puzzolente. Oggi si cercherà di capire come curare la lavatrice per evitare spiacevoli sorprese. Igienizzando la lavatrice, infatti, si riuscirà anche ad allungarle la vita e, soprattutto, a consumare meno energia durante i lavaggi.

Per pulire e disinfettare la lavatrice che puzza e avere bucato profumato bastano candeggina o bicarbonato più 2 economici rimedi naturali

Le nonne ma anche le nostre mamme consigliavano di fare un lavaggio a vuoto della lavatrice. Ma in cosa consiste questo processo? Innanzitutto bisognerà procedere smontando tutte le parti rimovibili della lavatrice come le vaschette. Sistemarle in una bacinella di acqua calda e lasciare agire per un paio di ore. In questo modo tutti i residui e le impurità dovrebbero venire via lasciando le nostre vaschette pulite e pronte al risciacquo. Oltre alle vaschette, poi, rimuovere il filtro e osservarlo attentamente. Nel caso in cui fosse pieno di pelucchi eliminarli aiutandosi anche con uno spazzolino prima di sciacquarlo sotto l’acqua corrente. Per il ciclo a vuoto, invece, sarà necessario impostare temperatura di almeno 60 gradi, ottimo 90 gradi, aggiungendo un po’ di candeggina. Si consiglia di procedere ogni tre mesi se si utilizza frequentemente la lavatrice. Nel caso di lavaggi sporadici, invece, sarà sufficiente un paio di volte l’anno.

Alternative

Prima si è spiegato come effettuare il lavaggio a vuoto utilizzando la candeggina. Tuttavia, oltre a questa possiamo anche utilizzare aceto e bicarbonato. Direttamente all’interno del cestello versare circa 100 grammi di bicarbonato di sodio da unire a un cucchiaio di aceto. Utilizzare, poi, un litro di aceto bianco dopo aver fatto partire il lavaggio, prima che il cestello si riempia di acqua. Ancora, si potrà utilizzare circa 1 kg di sale grosso da fare sciogliere in acqua non eccessivamente calda. In questo caso ottima la temperatura a 40 gradi.

Di solito quando si utilizza la lavatrice l’ultimo step è quello della centrifuga. Nel caso del lavaggio a vuoto, però, sarebbe preferibile non utilizzarla.

Prodotti

Si potranno, poi, acquistare dei prodotti al supermercato, in negozi specializzati o su internet, per pulire e disinfettare la lavatrice che puzza. Su Amazon si potranno acquistare pastiglie per pulire la lavatrice della Washing Machine Cleaner a 16,99 euro. Oltre questo anche la Chanteclair Cura Lavatrice può essere utile allo scopo e costerà sui 4 euro. Ancora, il Calgon Gel Igienizzante a 5,19 euro o Dr. Beckmann Cura Lavatrice a circa 4 euro.

