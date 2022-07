Quando scriviamo la lista della spesa settimanale, di solito, cominciamo a pensare a cibi sostanziosi. Annotiamo, quindi, pasta, pane, carne senza dimenticare qualche dolcetto per noi e per i piccoli di casa. Se abbiamo un animale domestico è d’obbligo pensare anche alla loro alimentazione. La lista, però, è incompleta senza frutta e verdura.

In inverno mangiamo volentieri minestroni e zuppe. Possiamo trovare nei negozi anche diverse verdure da sbollentare e saltare velocemente in padella.

Quando arriva l’estate, sulle nostre tavole, preferiamo qualcosa di fresco. Abbondano, quindi, le insalate. Peperoni, pomodori, carote, cetrioli e anche ravanelli possono far bella mostra, conditi con olio e sale. Oltre a queste bontà salutari, in estate, si ama molto cucinare e mangiare un ortaggio tanto versatile. Ci riferiamo alle zucchine.

Un ortaggio per tante preparazioni

Quest’ortaggio, appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, si trova in tantissime varietà. La zucchina si può mangiare con la pasta, come contorno, è gustosa ripiena. Per quanto riguarda la cottura, a seconda del tipo, si può fare in padella, al forno ma anche bollita.

Una curiosità riguardante la zucchina lunga siciliana è che si può utilizzare per fare la zuccata o cucuzzata, una specie di marmellata.

Se siamo alla ricerca di idee per il pranzo o la cena, questa ricetta veloce delle zucchine sfiziose in padella che andremo ad illustrare sarà l’ideale. Per eseguirla, per 4 persone, occorreranno:

a) 600 g di zucchine;

b) 1 cipolla grande;

c) 50 g di burro;

d) 2 tuorli d’uovo;

e) 2 cucchiai di panna;

f) 1 cucchiaio di succo di limone;

g) sale e pepe.

Questa ricetta veloce delle zucchine sfiziose in padella con cipolla e non in forno è ottima per pranzo e cena

Affettare innanzitutto la cipolla e metterla nella padella, dove abbiamo fatto sciogliere del burro. Laviamo, asciughiamo e tagliamo a fette anche le zucchine. Uniamole poi alla cipolla con un pizzico di sale e un poco d’acqua. Lasciamo cuocere con il coperchio e a fuoco moderato. Ogni tanto mescolare le zucchine e controllare la cottura.

Poco prima che siano pronte, sbattere in una ciotola i tuorli d’uovo con del succo di limone. Aggiungere un pizzico di sale e uno di pepe e infine un po’ di panna. Mescolare bene.

Ora bisognerà abbassare il fuoco della padella e versare la crema appena ottenuta sulle zucchine. Mescolare per 2 minuti e poi servire subito.

Per la presenza dell’uovo questa ricetta potrebbe essere uno dei tanti piatti unici che possiamo preparare quando abbiamo poco tempo.

Lettura consigliata

