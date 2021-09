Il letto rappresenta la “culla” della nostra intimità, è uno spazio molto importante della nostra privacy. Proprio per questo motivo è essenziale porre attenzione nella pulizia, in quanto è strettamente legato anche ad una questione di igiene.

Dal momento in cui il letto è il “luogo” più intimo e la nostra pelle ne è a diretto contatto, bisogna prendercene cura proprio come facciamo con altri spazi della casa. Soprattutto perché il materasso costituisce uno dei posti preferiti da acari e germi.

Non a caso, recentemente noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato l’argomento, in particolare sugli oggetti della casa che devono necessariamente essere sostituiti dopo un determinato periodo di tempo. Anche i guanciali, così come il materasso, possono essere i nidi di proliferazione di batteri e teniamo ben a mente che ci poggiamo il viso delicato ogni notte.

Inoltre, a chi non è capitato almeno una volta nella vita di mangiare a letto? La colazione con il proprio partner, la cena quando stiamo poco bene. Per non parlare dei bambini che per paura di stare soli nella cameretta dormono sul lettone di mamma e papà e scappa qualche goccia di pipì.

Insomma il letto è un angolo tanto particolare quanto importante e dobbiamo stare molto attenti a prendercene cura. Proprio per questi motivi, per pulire e disinfettare il materasso ecco il rimedio a cui pochi avranno pensato.

Prodotti naturali

Ebbene sì, il rimedio della nonna per pulire e disinfettare il materasso è quello di utilizzare prodotti naturali poiché efficaci e senza costi aggiuntivi. Si evita di usare prodotti chimici che possono nuocere alla nostra salute e a quella degli animali domestici. I prodotti naturali che utilizzeremo sono il bicarbonato, il limone, l’aceto bianco e l’acqua ossigenata.

Per pulire e disinfettare il materasso ecco il rimedio a cui pochi avranno pensato

Innanzitutto bisogna aprire le finestre per far arieggiare la stanza e sbattere il materasso fuori per eliminare una prima parte di polvere e altro. In uno spruzzino versiamo dell’acqua, del bicarbonato e dell’aceto bianco e spruzziamo prima su un lato del materasso. Lasciamo agire per mezz’ora e poi spruzziamo sull’altro lato.

Qualora ci dovessero essere delle macchie evidenti che non vogliono andare via, versiamo acqua ossigenata e bicarbonato, andando a trattare la parte. Ma è possibile utilizzare anche dell’acqua insieme all’aceto bianco e al succo di limone. Ricordiamo che non bisogna solo versare le soluzioni ma anche trattare con un panno in microfibra.

Infine, per profumare il materasso, se l’odore dei prodotti naturali dovesse dare fastidio, dopo che il materasso sarà asciutto, possiamo usare il tea tree oil o l’olio essenziale di lavanda. In un panno versiamo qualche goccia di olio e lo strofiniamo su tutta la superficie.