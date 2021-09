La sogliola è un pesce d’acqua salata che spesso cuciniamo nei modi più comuni e conosciuti. Alla mugnaia, al piatto o semplicemente scottata in padella. I bambini ne apprezzano le qualità e la semplicità, anche perché, una volta privata della spina, la sogliola si mangia in tutta tranquillità. Il suo gusto delicato può facilmente incontrare gusti più decisi e intensi.

Oggi proponiamo una ricetta leggera e ricca, grazie all’utilizzo di erbe aromatiche. Quest’ultime sono davvero tante e dotate di profumi speciali che impreziosiscono il piatto. Il dragoncello, per esempio, proprio per il suo profumo rustico e saporito, può sostituire il sale. Per questo motivo, seguendo il procedimento di preparazione, facciamo attenzione quando useremo il sale.

Come cucinare del pesce al forno e una salsa alle erbe eccezionali in appena 10 minuti

Ingredienti per quattro persone:

12 piccoli filetti di sogliola (400 g complessivi);

13 scampi;

60 g di zucchine;

100 g di carote;

60 g di sedano rapa;

4 funghi champignon;

60 g di fagiolini verdi;

2 scalogni;

2 cucchiai di erbe tritate (cerfoglio, prezzemolo, erba cipollina);

200 ml di vino bianco secco;

2 cucchiai di formaggio fresco magro;

1-2 rametti di dragoncello;

2 rametti di timo e rosmarino;

sale e pepe.

Procedimento

Tagliamo carote, sedano rapa, zucchine e fagiolini a julienne. Cuociamo le verdure al dente, scoliamole e versiamole su uno strofinaccio.

Facciamo 6 gruppetti di verdure e arrotoliamo ogni gruppetto in un filetto di sogliola. Saliamo e pepiamo. Tritiamo lo scalogno, laviamo gli champignon e affettiamoli. Cospargiamo con scalogno e champignon il fondo di una teglia da forno, versiamoci il vino bianco. Disponiamo, poi, i fagottini nella teglia insieme agli scampi e aggiungiamo il dragoncello.

Copriamo il tutto con un foglio di alluminio e cuociamo in forno già caldo a 180° per 10 minuti. A cottura ultimata, quindi, estraiamo i fagottini di scampi con una schiumarola. Versiamo il liquido di cottura nel frullatore, aggiungendo il formaggio fresco, frulliamo il tutto e filtriamo la salsa ottenuta sopra un pentolino. Aggiungiamo, poi, le erbe tritate regolate di sale e pepe e teniamo al caldo a bagnomaria.

Mettiamo su un piatto un po’ di salsa, disponiamo tre fagottini completando con tre scampi. Decoriamo con rametti di cerfoglio e rosmarino.

Ecco, dunque, come cucinare del pesce al forno e una salsa alle erbe eccezionali in appena 10 minuti. La preparazione di questa ricetta non è troppo elaborata, pertanto, consigliabile anche durante i tempi stretti della settimana, durante una pausa pranzo se si riesce a passare da casa o se si lavora in smart working.