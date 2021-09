È vero che possono riempire i divani di peli, possono mordicchiare le nostre scarpe preferite, possono fare la pipì dove capita ma avere degli animali domestici è una gioia continua. Quando fanno le marachelle, alla fine, non possiamo resistere allo sguardo dolce e pentito.

Spesso siamo fuori casa e non possiamo stare tutte le ore a controllarli. Eppure un buon metodo per avere la situazione sotto controllo è installare questo aggeggio. Per chi è single e vuole un compagno fedele e ubbidiente anche dal punto di vista della pulizia, ecco le razze di cani ideali.

Ed è proprio sulla pulizia in generale che tratterà questo articolo. Pochi sanno che questo condimento è molto utile per chi ha animali in casa.

L’aceto di vino bianco

Dell’aceto di vino ne avevamo già parlato da un punto di vista prettamente salutistico. Sembra sia indicato nelle diete ipocaloriche come condimento per piatti e insalate ma potrebbe essere controproducente per chi soffre di questa malattia. Ma non tutti sanno che l’aceto è indicato anche per le pulizie della casa.

Questo, infatti, è un ottimo sostituto della candeggina per evitare che i nostri amici a quattro zampe possano inalare sostanze chimiche. Può essere usato per disinfettare il bagno, il pavimento e la cucina e per profumare la casa. E a tal proposito, l’aceto di vino è utile per eliminare i cattivi odori.

Sembra, infatti, che l’aceto di vino contribuisca ad eliminare il cattivo odore di pipì del gatto dalla lettiera. Inoltre, spruzzando una soluzione composta da aceto di vino bianco e acqua nei pressi di mobili, il gatto non si avvicinerà. Chi ha un gatto in casa sa benissimo che i mobili sono gli “oggetti” preferiti per affilarsi le unghie. Inoltre molti gatti sono soliti arrampicarsi sulle tende e salire sui mobili facendo cadere soprammobili e oggettistica varia.

Ma l’aceto di vino o semplicemente l’aceto bianco potrebbe essere utile anche per pulire le orecchie del gatto e del cane, anche se per questo consigliamo di rivolgersi al veterinario per un consulto.

L’aceto di vino dunque è utile sia in cucina per arricchire le pietanze e conferirgli quel tocco di sapore in più, sia in casa per pulire e disinfettare l’ambiente. È un prodotto naturale, non contiene elementi chimici come i detersivi o la candeggina, e quindi ottimo per chi ha animali in casa.

Ciò nonostante, facciamo sempre attenzione e in caso di animali domestici consultiamo sempre il parere del veterinario.