Con le prime serate di freddo autunnale e le prime piogge sono tante le persone che decidono di passare la giornata in casa. Ed una delle attività perfette per passare un sereno pomeriggio casalingo è sicuramente quella di rimanere sdraiati sul divano a guardare delle bellissime serie tv. Per questo motivo oggi andremo a scoprire due serie immortali da non perdere assolutamente per scoprire due volti dell’America. Iniziamo subito.

Tra cenoni di gala e l’odore dell’asfalto sotto i piedi

Due serie, due volti molto diversi dell’America dei nostri giorni, ma un elemento in comune: il chiaroscuro di una vita passata all’insegna del crimine. Iniziamo con la prima serie tv che presenteremo oggi, ambientata a Washington in un ambiente decisamente inaspettato. Parliamo di “House of Cards”, serie tv di finzione che racconta la storia di Frank Underwood, aspirante Segretario di Stato alla Casa Bianca. Scopriremo così un ambiente segnato da cospirazioni, ricatti e brama di potere e seguiremo l’inarrestabile ascesa al potere del protagonista. Questi si muoverà tra manovre politiche tanto ciniche quanto efficienti e atti che superano di gran lunga il limite della legalità. Un must per tutti gli amanti della politica, così famoso e ben realizzato dall’essere stato seguito persino dall’allora presidente in carica Barak Obama.

Due serie immortali da non perdere assolutamente per scoprire due volti dell’America

La seconda serie è invece ambientata sulla costa est del continente americano e racconta una storia ben diversa dalla prima. Ci troviamo infatti in California, in un ambiente ben diverso dai colletti bianchi e dai gala della capitale. Qui potremmo perderci tra odore di asfalto e rombi di Harley Davidson, riscoprendo una serie tv decisamente particolare.

Parliamo di “Sons of Anarchy”, piccolo capolavoro che segue la storia dell’omonimo gruppo di motociclisti. Scopriremo così le vicende di questo gruppo di veterani della guerra del Vietnam, che vivono tramite attività illegali, come la compravendita di armi.

Seguiremo inoltre le vicende di Jackson Teller, figlio del ex presidente del club e destinato un giorno a prendere il ruolo paterno. Questi si troverà a dover affrontare un passato misterioso e ad affrontare scelte decisamente difficili, in un ambiente segnato dalla violenza e da logiche decisamente spietate. Una serie piena d’azione e decisamene affascinante, perfetta per gli amanti del genere, dell’adrenalina e delle care e sempre affascinanti motociclette americane.

Approfondimento

Non tutti lo sanno ma sono queste le serie Tv su Netflix che ogni amante della storia non dovrebbe assolutamente perdersi