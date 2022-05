La borraccia è senza dubbio uno degli oggetti più utili per chi pratica sport ma non solo. Un contenitore pratico e leggero che può contenere bevande calde o fredde per molte ore. Chi lavora fuori casa o deve affrontare viaggi piuttosto lunghi è solito fare scorta di acqua. In molti casi, si sceglie una borraccia per evitare di acquistare continuamente bottigliette di plastica. Un modo furbo che non solo fa risparmiare sugli acquisti ma che è anche a favore dell’ambiente. Dunque, questo oggetto appare pratico e conveniente su tutti i punti di vista. Tuttavia, sarà necessario lavarlo con cura ad ogni utilizzo.

Per pulire borracce in plastica, acciaio o alluminio molti usano il bicarbonato ma con questi trucchetti si evitano germi e cattivi odori

Che contenga della semplice acqua o delle bevande specifiche, la borraccia dovrà essere sempre pulita con attenzione. A mostrare i pericoli che si potrebbero nascondere dentro una borraccia o in una semplice bottiglia d’acqua arriva uno studio pubblicato nel 2018 dal Journal of Excercise Physiology Online. Gli esperti hanno analizzato 30 campioni di 30 bottiglie usate dai frequentatori di una comune palestra. Secondo i risultati, circa l’83% dei contenitori era contaminato da stafilococchi o E-coli.

Quindi, tenere lontano germi e batteri ed eliminare il cattivo odore è fondamentale per la nostra salute. Per pulire borracce in plastica, acciaio o alluminio molti evitano l’uso dei detersivi. Difatti, se non sciacquate bene, le borracce potrebbero trattenere residui di sostanze chimiche.

Il bicarbonato di sodio è famosissimo e molto utile in casa. Sicuramente, è tra i rimedi naturali più gettonati nelle faccende domestiche. Con il bicarbonato, ad esempio, moltissime persone lavano frutta e verdura, pensando di eliminare anche tutti i pesticidi. In realtà, però, non tutti sanno che esistono altri ingredienti molto comuni che agiscono disinfettano molto di più. Il bicarbonato è molto utile, invece, nella pulizia di alcuni elettrodomestici. Ad esempio, usato nel modo adeguato, pulisce e sgrassa alla perfezione tutto il forno in 5 minuti.

I trucchetti giusti per evitare la proliferazione di batteri e puzza

Per le borracce in alluminio meglio evitare prodotti acidi come il limone e usare, invece, prodotti delicati, come un detersivo per i piatti non acido, (oppure riempire il contenitore a metà con acqua calda e scaglie di sapone di Marsiglia. Pulire accuratamente anche il tappo e le guarnizioni.

Per la borraccia termica in acciaio è sconsigliato il classico detersivo per i piatti. L’aceto bianco sarà perfetto per eliminare sporco e cattivo odore. Riempire la borraccia con una parte di aceto bianco e lo spazio restante con dell’acqua fresca. Lasciare agire per una notte e poi sciacquare sotto l’acqua corrente.

Infine, per le borracce in plastica si consiglia di aggiungere a due bicchieri di acqua tiepida circa mezzo bicchiere di aceto di mele e 2 cucchiai di sale grosso. Mescolare e lasciare agire una notte prima di sciacquare.

Lettura consigliata