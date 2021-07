Mettere il rossetto è un’arte che si apprende, ma la curva giusta da dare per ottenere un disegno perfetto non è da tutti. Ora sembrerà strano ma un oggetto dal design studiato per altri scopi, ci può essere enormemente di aiuto. Così basta questo comunissimo oggetto per tracciare delle labbra perfette con il rossetto.

Una questione di stile

L’effetto naturale delle labbra si ottiene semplicemente seguendo col rossetto l’andamento delle linee di contorno. Queste sono uniche per ogni labbro, nonostante si assomiglino un poco, o sono riconducibili a dei modelli. A meno che una donna non abbia già una linea particolarmente interessante, il contorno naturale tende a mettere in rilievo la forma delle labbra che la natura ha dato.

Se si vuole dare alle labbra una certa accentuazione, col rossetto lo si può fare. In questo caso si tratta di andare o sotto il limite naturale del labbro o sopra di esso. In genere si fa ciò quando si vuole adattare meglio il disegno al tipo di viso che si possiede. Per approfondire questo argomento, meglio leggere le indicazioni più approfondite di questo articolo.

Basta questo comunissimo oggetto per tracciare delle labbra perfette con il rossetto

Ma c’è una terza possibilità per tracciare delle labbra da far svenire gli astanti. C’è un oggetto che utilizziamo quotidianamente e che è stato da sempre oggetto di studio per il design. Parliamo del cucchiaio le cui forme esterne sono soggette a studi di funzionalità e di forma. Per avere delle labbra disegnate in modo del tutto perfetto, basta lasciarsi aiutare da questo magnifico oggetto.

Delle labbra perfette

Le labbra superiori almeno nella parte centrale seguono il contorno della parte bassa del naso dove sono le narici. Sul labbro superiore c’è una piccola valletta al centro, che determina le due punte alte da cui a sinistra e a destra scenderanno i contorni delle labbra. Se tracciamo a mano libera questi contorni in genere il risultato è scarso.

Prendiamo invece il cucchiaio dalla parte della punta e incliniamolo leggermente con la parte interna verso le labbra. Lo appoggiamo così a uno dei due punti alti del labbro superiore, ad esempio quello destro. Tracciamo così con una matita il contorno superiore destro del labbro seguendo la linea del cucchiaio inclinato. Così facciamo anche con il lato sinistro del labbro superiore. Per il labbro inferiore il cucchiaio invece si metterà semplicemente orizzontale e appoggiato alla linea esterna del labbro inferiore.

Una volta tracciata la matita, non ci resterà che riempire con facilità questi contorni con il rossetto. Un gioco semplice che ci permetterà di tracciare delle magnifiche linee per le labbra.