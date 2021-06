Ci sono tanti parti di noi che molto spesso vorremo cambiare o anche solo vedere diverse per un giorno.

C’è chi vuole le ciglia più lunghe (qui un articolo in cui spieghiamo come ottenerle senza sforzo), chi gli occhi più grandi, o gli zigomi più pronunciati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Chi ha labbra sottili molto spesso si è ritrovato a desiderare delle labbra grosse e carnose.

Alcuni ricorrono ad interventi di chirurgia estetica.

Ma chi non può permetterselo o chi non vuole un cambiamento estetico così drastico e permanente è costretto a cercare delle alternative.

Come preparare le labbra al make up perfetto

Una di queste alternative, naturali ed economiche è il make up. In effetti è questa la nuovissima tecnica di make up che sta spopolando tra le star per far sembrare le labbra più grosse e naturalmente più carnose.

Il make up da sempre è utilizzato per valorizzare parti del viso o del corpo che non ci sembrano valorizzate appieno. Molti non lo sanno ma è in grado di fare veri e propri miracoli per alcuni aspetti.

Ultimamente si è diffusa una nuova tecnica di make up per far sembrare le labbra naturalmente più grosse e rimpolpate. Prima di vedere questa tecnica in dettaglio, però, è necessario preparare le labbra: esfoliarle con uno scrub delicato che elimina le eventuali pellicine e le fa sembrare più secche e raggrinzite e idratarle con un burro cacao o un olio idratante.

È questa la nuovissima tecnica di make up che sta spopolando tra le star per far sembrare le labbra più grosse e naturalmente più carnose

Passiamo ora alla tecnica vera e propria. Per prima cosa dobbiamo stendere un velo di fondotinta sulle labbra per uniformare il colore.

A questo punto prendiamo una matita di un colore più scuro delle nostre labbra e andiamo a contornare i bordi delle labbra sforando leggermente da quello che è il nostro contorno naturale. È importante non sforare troppo altrimenti si avrà un risultato completamente finto e artificiale.

Una volta completato il contorno labbra, riempiamo le labbra con un rossetto di un tono più chiaro rispetto alla matita, e poi andiamo a sfumare matita e rossetto nei bordi.

Il risultato sarà un contorno labbra più scuro che si andrà a sfumare delicatamente e naturalmente verso il centro delle labbra.

Infine diamo un tocco di lucidità con un lucidalabbra applicato solo al centro. È un metodo che sta spopolando ovunque perché è in grado di rendere le labbra naturalmente più grosse senza appesantirle o renderle troppo costruite.

La matita scura dà una definizione, mentre il rossetto più chiaro da un effetto visivo di labbra più grosse. Il lucidalabbra invece è perfetto per creare un effetto ottico di volume.