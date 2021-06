Il fegato è un organo fondamentale e bisogna prendersene cura affinché l’intero organismo funzioni correttamente.

La sua depurazione è importante perché migliora le funzionalità della digestione e quelle dell’intestino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il fegato è uno strumento dotato di funzioni incredibili: elimina le tossine e le sostanze indesiderate che assumiamo o che produciamo in periodo di stress.

Proprio questo è importante fare attenzione, utilizzando magari dei metodi naturali che stimolino la sua depurazione nel momento del bisogno.

Per proteggere il fegato e favorire la digestione basta questo sensazionale rimedio naturale

Non tutti lo conoscono ma il boldo è uno dei migliori depurativi naturali per il fegato ed è in grado di stimolare la produzione di bile.

È da sempre utilizzato per favorire una corretta digestione e contrastare la stitichezza, grazie alle sue proprietà disintossicanti e digestive.

Per questo è consigliato includerla nella nostra dieta quotidiana, in questo modo preverremo il fegato grasso e la sua infiammazione.

Intanto, scongiureremo il rischio che la cistifellea si infiammi a causa dell’accumulo di tossine.

È sufficiente introdurlo sotto forma di tè dopo ogni pasto principale, ovviamente abbinato a una dieta sana ed equilibrata.

Volendo, possiamo unire all’interno della bevanda il limone: insieme saranno un toccasana per il nostro organismo, potenziando l’effetto disintossicante.

Possiamo utilizzare il boldo anche per prevenire il mal di stomaco, prepariamo solamente il tè e immergiamoci delle bende per preparare impacchi.

Dopo averli preparati, basterà appoggiarli sul nostro addome, aiutandoci a rilassare i nervi e a eliminare i gas intestinali.

È consigliato assumere il tè, o l’infuso di boldo, circa un’ora prima di fare colazione, durante la prima mattinata.

Intanto, è importante non assumerla per lunghi periodi, dopo circa 9 giorni dovremo fare una pausa di tre settimane.

È incredibile che per proteggere il fegato e favorire la digestione basta questo sensazionale rimedio naturale ed economico.

Consigli

Prima della sua assunzione, Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo fortemente di rivolgersi ad uno specialista o al medico di base per avere un quadro più specifico.