Campeggiare all’aperto è un’attività straordinariamente bella sia che si faccia soli, in coppia, con gli amici o, perché no, anche in famiglia. Ma attenzione ai rischi in cui si può incorrere facendo quest’attività all’aperto, primo fra tutti le multe. In molti stati la pratica non è legale, in altri è ben accetta o addirittura incentivata e in altri ancora le cose sono purtroppo poco definite e chiare. Ma non sono solo le multe a dover preoccupare chi ama la vita all’aperto e dormire sotto un manto di stelle.

Attenzione ai rischi in cui si può incorrere facendo quest’attività all’aperto

Esistono alcune problematiche, più o meno probabili, che si possono manifestare durante un campeggio all’aperto in mezzo alla natura. Eccone alcune:

multe, come menzionato poco fa;

appiccare incendi;

inquinare;

incontro con animali selvatici;

impossibilità a contattare aiuto in caso di necessità;

cibo e acqua potabile mancanti;

temperatura troppo elevata o troppo bassa.

Alcuni consigli per campeggiare liberamente evitando spiacevoli inconvenienti: tempistiche

Per evitare le multe conviene informarsi nell’ufficio turistico del luogo su come e dove è possibile campeggiare. La tenda, normalmente, andrà montata dopo il tramonto e dovrà essere smontata prima dell’alba.

Fuochi

Evitare di accendere fuochi nella natura, soprattutto se si è inesperti. Si potrebbe rischiare di far scoppiare un incendio.

Pulizia

Tutto ciò che ci si porta dietro deve tornare a casa con il legittimo proprietario, spazzatura compresa. Se si è consumato un pasto il consiglio è quello di riporre gli scarti in un sacchetto ben sigillato e di evitare di lasciarlo per terra. La mattina lo si recupererà e smaltirà a dovere.

Animali selvatici

È una possibilità molto remota ma per evitarla ulteriormente non lasciare cibarie allo sbaraglio. Nel caso si avesse la parvenza di fauna selvatica, fare rumore normalmente è un ottimo metodo per allontanarla.

Pronti per ogni evenienza

È necessario essere sempre ben preparati. Portare dunque abbigliamento consono, coperte e sacchi a pelo necessari, cibo e acqua sufficienti evitando di mangiare bacche o funghi a casaccio, o acqua da fonti stantie o dubbiamente potabili. Avvisare sempre qualcuno in che luogo in cui ci recheremo, controllare bene la portata del cellulare e la carica dello stesso, per essere certi di poter chiamare soccorsi nel caso di bisogno.

Molte di queste sono fortunatamente possibilità remote ma meglio essere preparati e assicurarsi di aver preso le dovute precauzioni.