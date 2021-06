La cattiva digestione è un disagio che ci colpisce tutti, la causa può essere un’alimentazione sbagliata, uno stile di vita stressante o un pasto abbondante.

Spesso, pensiamo che ricorrere alle medicine che troviamo in farmacia sia l’unica soluzione, senza pensare che un rimedio ce l’abbiamo già a portata di mano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per questa ragione sveleremo l’infallibile metodo naturale per contrastare acidità di stomaco e favorire la digestione in una semplice mossa a costo zero.

Per aiutarci a risolvere questo disturbo digestivo ci verranno in soccorso questi due semplici ingredienti che abbiamo in casa: succo di limone e bicarbonato.

Procuriamoci un bicchiere con dell’acqua a temperatura ambiente, aggiungiamoci il succo di mezzo limone e mezzo cucchiaino di bicarbonato.

Procediamo mescolando con forza finché noteremo che il bicarbonato inizierà a sciogliersi.

Dovremo vedere formarsi una schiuma di colore biancastro e questo ci indicherà che il nostro rimedio naturale è pronto.

È fondamentale infatti berlo nel il momento in cui si verifica l’effervescenza ed è altrettanto importante assumerlo almeno un’ora dopo aver effettuato il pasto.

In questo modo, allontanando la fastidiosa acidità gastrica che ci fa sentire sottosopra, potremo ritrovare l’equilibrio intestinale.

L’infallibile metodo naturale per contrastare acidità di stomaco e favorire la digestione in una semplice mossa a costo zero

Approfondiamo il discorso: il bicarbonato di sodio è un alleato prezioso da avere sempre in casa, i suoi utilizzi e la sua versatilità è incredibile.

Proprio per questa ragione si presta bene anche nella risoluzione di questa problematica, infatti digerire con il bicarbonato dà diversi benefici per salute e benessere.

È un toccasana per il nostro apparato digerente, nel momento in cui uniamo dell’acqua a questo prodotto, formiamo una soluzione basica.

Viene utilizzata per problemi digestivi grazie alle proprietà antiacide; protegge infatti le mucose intestinali ed elimina l’acidità dei succhi gastrici in eccesso.

Ci aiuta ad assimilare meglio i cibi, attenuando il malessere e restituendoci con una semplice mossa il benessere dello stomaco.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre, in presenza di disturbi simili, un consulto medico che possa guidarci in maniera appropriata.