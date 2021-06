Con il forte caldo degli ultimi tempi bisognerebbe consumare quotidianamente piatti freschi e veloci. La Redazione di Cucina vuole allora elencare quali sono le migliori ricette estive fredde che saziano incredibilmente senza essere troppo caloriche.

Tutte queste ricette hanno, infatti, ottimi valori nutrizionali e un alto contenuto di sostanze nutritive importanti. La vera straordinarietà, però, è che sono tutte perfette e gustose anche da fredde. È possibile prepararle prima e consumarle anche a distanza di tempo.

Fantasiose ricette che rielaborano la classica insalata

Tutti conoscono la classica insalata di riso, ma per renderla più sfiziosa suggeriamo di usare la quinoa o il cous cous. Quest’ultimo è gustosissimo in abbinamento a minuscole verdure ridotte in cubetti e a del pollo scottato in padella con poco curry.

Un’altra idea interessante è l’insalata di branzino con frutta secca e mango. Questa ricetta unisce il gusto del pesce ricco di Omega-3 al nutrimento della frutta secca e al sapore leggermente pungente del mango. Questo piatto ha solo 179 calorie per porzione! È possibile sostituire il mango con l’ananas e il branzino con i gamberetti sbollentati. Aggiungere del soncino come insalata verde saziante.

Per chi davvero cerca una ricetta estremamente salutare e davvero poco calorica, suggeriamo di puntare sull’abbinamento cetrioli-yogurt. Con questi due ingredienti è possibile preparare un’insalata oppure una crema semplicissima da preparare e abbinare a semplici crostini di pane aromatizzati.

Poi gamberi alla catalana, gustosissimi gazpacho di ogni tipo o un piatto di pasta alla crudaiola con basilico e origano.

Per rivisitare il classico pomodoro fresco e sempre antiossidante suggeriamo di svuotarlo dalla polpa e riempirlo con un patè di tonno, olive e capperi. Concludere con una manciata di sale e pepe e un giro d’olio.

Tutta la bontà del pesce crudo e marinato

Un altro incredibile modo per restare in forma senza rinunciare al controllo delle calorie è consumando pesce crudo. Una buona idea oltre al sashimi o alla pokè hawaiana è il ceviche.

Si tratta di un piatto a base di sgombro o cernia da marinare in un’emulsione di olio, coriandolo, cipolla, prezzemolo e peperoncino. Sulla consumazione del pesce crudo suggeriamo la lettura di questi preziosi consigli che evitano problemi alla salute.