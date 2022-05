La stitichezza è un disturbo che potrebbe essere comune a molte persone. Si tratterebbe di una particolare problematica inerente l’espletamento delle funzioni dell’intestino. Soffrire di stitichezza porterebbe in pratica alla difficoltà ad evacuare. Questo potrebbe avvenire meno di tre volte a settimana, espellendo feci piccole e dure.

La stitichezza potrebbe essere occasionale, magari dovuta a controindicazioni relative all’uso di determinati farmaci o a un periodo della vita come la gravidanza. Esisterebbero però anche forme croniche del disturbo. Sarebbe bene comunicare frequenti episodi di stitichezza al proprio medico. Nel caso di forme episodiche sporadiche, invece, potrebbe venire in aiuto un’alimentazione adeguata.

I cibi giusti

Secondo l’autorevole istituto Humanitas, per combattere la stitichezza potrebbe essere fondamentale anche un corretto comportamento alimentare a tavola. In particolare, esisterebbe una dieta che potrebbe maggiormente essere adeguata a contrastare il disturbo della stitichezza. Questa verterebbe sul consumo di vari tipi di fibre e su un nutrito apporto di acqua. I cibi e le bevande giuste da portare in tavola, quindi, potrebbero rappresentare un prezioso aiuto naturale. Come in questo caso, utile a contrastare una stitichezza episodica. Vediamo quali potrebbero essere gli alimenti utili.

Cosa mangiare per andare in bagno se si soffre di stitichezza e un rimedio naturale per un’eventuale soluzione al mattino

Per contrastare la stitichezza potremmo inserire nella dieta vegetali ricchi di fibre come le zucchine, gli spinaci e la lattuga. Andrebbe bene anche la frutta, in particolare le prugne e i fichi. A colazione potrebbe essere ideale uno yogurt ricco di fermenti lattici. Anche i cereali integrali potrebbero essere alimenti utili contro la stitichezza. Per quanto riguarda le bevande, sarebbe consigliabile bere quotidianamente 2 litri di acqua minerale naturale. Dunque, ecco cosa mangiare per andare in bagno.

Ci sarebbe poi un semplice rimedio naturale, che potrebbe aiutare chi soffre di episodi di stitichezza sporadica. Si tratterebbe di un bicchiere di acqua calda, da bere al mattino a stomaco vuoto e prima di fare colazione. Il liquido caldo dentro lo stomaco ancora vuoto potrebbe favorire il transito intestinale, idratando le feci. Si potrebbe quindi versare dell’acqua minerale in un bicchiere e farlo riscaldare al microonde. Oppure scaldare l’acqua in un pentolino, fino a un grado possibile da bere senza scottarsi. Si dovrebbe quindi sorseggiare l’acqua calda prima di iniziare a mangiare.

