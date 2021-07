Camminare è la perfetta attività fisica per qualsiasi fascia d’età ed è fra quelle più semplici e conosciuti da fare. Lo si ritiene fra gli esercizi più efficaci per mantenersi in forma perché porta tanti benefici per la nostra salute.

Questo vale anche in estate facendo però sempre presente che ci possono essere dei rischi a cui bisogna fare attenzione per via delle alte temperature. Detto ciò, però, trovare del tempo per passeggiare anche in vacanza può avere dei risvolti positivi sia a livello di benessere fisico ma anche psicologico.

In estate può essere pertanto una bellissima idea fare delle camminate in spiagge per chi ne ha la possibilità.

Ciò perché esistono 5 stupefacenti ragioni di benessere che pochi immaginano per camminare spesso in spiaggia.

Si bruciano molte calorie, i muscoli si tonificano e le articolazioni sono protette

Il primo beneficio è che camminare in spiaggia aumenta il dispendio di energie per via della sabbia e quindi si consumano molte più calorie di una passeggiata normale. La seconda ragione è che camminare in spiaggia tonifica moltissimo i muscoli.

Ad ogni passo sulla sabbia si richiede al nostro fisico uno sforzo extra per sollevare il piede e questo rafforza in nostri muscoli. Fra questi ci sono i tendini delle caviglie e dei piedi, ma anche le articolazioni.

I calciatori fra i loro allenamenti estivi, infatti a volta inseriscono questo tipo di esercizio anche perché sembra che si tutelino anche le articolazioni.

Quest’ultima la possiamo considerare la terza ragione per cui è conveniente camminare sulla spiaggia.

5 stupefacenti ragioni di benessere che pochi immaginano per camminare spesso in spiaggia

Passando alla quarta, possiamo dire che camminare in spiaggia permette d’incorporare anche diversi esercizi di cardio a bassa intensità porta grandi benefici. Questo infatti, ci consente di avere un allenamento equilibrato e completo. Infine, l’ultimo beneficio è connesso all’umore. Sembra infatti che l’attività all’aperto come passeggiare in spiaggia lungo il mare sia molto rigenerante per la nostra mente.

Molti esperti infatti sostengono che camminare vicino l’acqua che sia essa un fiume un mare o un lago trasmette sensazioni di benessere, relax che può portare a migliorare l’autostima e l’umore.

