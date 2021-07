I capelli sono formati per circa l’80% da proteine. Questo significa che per mantenerli in forma dobbiamo seguire una dieta proteica. In più, dobbiamo cercare di stressarli il meno possibile. Sottoporre continuamente i capelli a shampoo troppo aggressivi e al calore del phon può danneggiarli a vista d’occhio. Soprattutto se i nostri capelli sono predisposti ricci o mossi e quindi naturalmente predisposti all’incresparsi.

In questi casi, oltre che badare a dieta e abitudine, è bene prenderci cura dei nostri capelli con prodotti appositi. Ma non sempre serve rivolgerci a prodotti chimici: ci sono prodotti al 100% biologici che fanno al caso nostro. Per esempio: l’olio di broccoli.

Non avremo mai più capelli fragili o crespi come paglia grazie a quest’insospettabile ingrediente naturale. Questo insolito prodotto è un cosmetico naturale di grande valore, non solo per la salute dei capelli ma anche per quella della pelle.

L’olio di broccoli è un prodotto naturale ancora poco conosciuto, ma le cui proprietà cosmetiche stanno facendo sempre più scalpore. Viene ricavato dalla spremitura dei semi e, sebbene sia un olio naturale, non è assolutamente commestibile, pertanto non va mangiato in alcun modo. Il motivo di questo divieto è la presenza dell’acido erucico tossico per l’organismo umano.

Comunque, a dispetto della sua tossicità, l’olio di broccoli è ricco di vitamine, sali, sostanze solforate, omega-6 e omega-9. Quest’insieme di componenti lo rende un toccasana per i capelli, specialmente ricci, perché scongiura l’effetto crespo. Basta applicarne qualche goccia sul cuoio capelluto dopo lo shampoo, a capelli ancora bagnati, non più di tre volte alla settimana. Chi ha capelli molti fini, dovrà usarne poco, visto che può tendere ad appesantire il capello dandogli un effetto “unto”.

Anche applicato sulla pelle, l’olio di broccoli può dare grandi soddisfazioni. Stimola la riproduzione delle cellule e rigenera la cute, mantenendola giovane e soda.

