È molto importante prenderci costantemente cura di noi stessi, per sentirci bene fisicamente e mentalmente.

Spesso quando usciamo cerchiamo di apparire sempre in ordine ed i capelli sono uno dei dettagli più importanti.

Per chi vuole trasformare il proprio taglio di capelli da liscio a mosso, per esempio, sarà molto semplice e non bisognerà spendere neanche un centesimo.

Inoltre, prima di uscire, potremmo anche rendere i capelli profumati senza utilizzare prodotti chimici grazie ad un prodotto che molti hanno già in casa.

Per profumare i capelli in modo naturale basta questo prodotto che spesso utilizziamo sul bucato e per deodorare casa

Quando ci prepariamo per uscire, per lavoro o per svago, è importante anche mettere un po’ di trucco soprattutto sugli occhi, per dare risalto allo sguardo.

Potrebbe quindi esserci utile conoscere il geniale trucchetto per mettere la matita sugli occhi. Pur sembrando un’operazione semplice, decisamente non lo è.

Quando ci occuperemo dei capelli, per profumarli potremo utilizzare gli oli essenziali naturali che spesso si rivelano eccellenti alleati in casa.

In questo caso potremo semplicemente aggiungerli allo shampoo, facendo però sempre attenzione che contengano componenti naturali. Basteranno circa 10 gocce di olio essenziale per ogni 10 ml di shampoo, però dipende da pelle a pelle.

Se abbiamo una pelle particolarmente delicata, sarebbe consigliato utilizzare solamente 5 gocce di olio essenziale per lo stesso quantitativo di shampoo.

Altrimenti, potremo procedere mettendo dell’acqua e alcune gocce di olio essenziale in uno spruzzino vuoto. Agitiamo bene la miscela, prima di spruzzarla sui capelli, in modo che rimangano profumati del nostro olio essenziale preferito.

Possiamo trovare in commercio diverse essenze naturali che potrebbero essere perfette per noi.

Molto apprezzato è quello al limone, che ci regala costantemente freschezza, oppure lo ylang-ylang che è caratterizzato da un aroma floreale persistente.

Un altro straordinario olio naturale dalla profumazione inebriante è quello di monoi di Tahiti ma non è ancora conosciuto da tutti.

Questo prodotto è ricco di proprietà ed è molto efficace per profumare i nostri capelli, rendendoli anche più morbidi e lucenti.

Generalmente viene acquistato soprattutto in estate, quando sudiamo molto e intendiamo profumare i capelli, ma può essere utilizzato anche il resto dell’anno.

Per chi ha i capelli grassi, però, potrebbe non essere l’olio giusto, quindi prima di acquistarlo assicuriamoci che sia adatto alla nostra chioma.

