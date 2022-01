Il pane è un alimento preziosissimo che molti di noi hanno sempre disponibile in tavola sia durante il pranzo che durante la cena.

Questo prodotto però si può anche preparare in casa e, proprio per questo, è importante sapere cosa fare nel caso in cui l’impasto del pane non lievitasse.

A volte capita che ci avanzi del pane e solitamente tendiamo a gettarlo direttamente nell’umido quando potremmo facilmente riutilizzarlo.

Non è altro che un’opportunità per sfruttare tutta la nostra creatività, anche variando rispetto alle ricette che siamo soliti preparare.

Ecco come riutilizzare in modo originale e sorprendente le molliche di pane avanzato per ricette dolci e salate da far venire l’acquolina in bocca

Sapere come riutilizzare gli alimenti avanzati è molto utile perché ci permette di scongiurare inutili sprechi e, allo stesso tempo, di risparmiare.

Per esempio, spesso avanza del vino a tavola, soprattutto dopo cene o pranzi con amici, ma potremmo riutilizzarlo in diversi modi interessanti in cucina.

Inoltre, ecco come riutilizzare in modo originale e sorprendente le molliche di pane avanzato per ricette dolci e salate da far venire l’acquolina in bocca, spesso non ci si pensa.

Infatti, potremmo riutilizzare il pane raffermo, e in particolare la mollica, grattugiandolo e mettendolo da parte in un contenitore. Al momento del bisogno potremo spolverarlo sulle verdure che diventeranno croccanti e saporite, basterà aggiungere anche delle erbe aromatiche.

In alternativa, potremmo tostare la mollica e sbriciolarla sulla pasta finemente o più grossolanamente, abbinandola a diverse salse come per esempio il pesto.

Potremmo preparare anche la frittata con la mollica di pane, basterà ammollarla nel latte prima di unirla alle uova.

È deliziosa anche nella versione dolce, se bagnata nel latte caldo durante le fredde giornate invernali. Ci permetterà di godere di preziosi momenti solo per noi.

Oppure, potremmo sbriciolare la mollica del pane e condirla con cannella e zucchero, per poi usarla per realizzare un dolce al cucchiaio di nostra scelta.

Per esempio, potremmo anche utilizzarla in una versione alternativa del tiramisù, bagnandola con il caffè, invece di utilizzare i classici savoiardi.

Un ulteriore utilizzo

La mollica di pane può anche essere utilizzata per eliminare la puzza quando cuciniamo cavolfiori, broccoli e verdure che sprigionano sempre cattivi odori.

Dovremo semplicemente posizionare la mollica all’interno di pezzettini di stoffa che chiuderemo con del nastro prima di metterla nell’acqua di cottura perché assorba l’odore.

