Tutti noi la mattina abbiamo una routine ben precisa. Quando ci si alza dal letto, infatti, si tende a seguire uno schema che possa farci raccogliere tutte le energie di cui necessitiamo per affrontare con lo spirito giusto la giornata che ci attende. Tra le abitudini mattutine più diffuse tra molti di noi, c’è sicuramente la preparazione del caffè. Sono tantissime, infatti, le persone che si affidano a questa bevanda appena svegli per ricaricare le batterie. Ma attenzione perché, nonostante stiamo parlando di una bevanda gustosissima, assumerla in determinate condizioni potrebbe portare a un innalzamento dei livelli di glicemia nel sangue. Ovviamente, non è un problema che riguarda tutti, ma certamente alcune persone sono interessate.

Per prevenire diabete e zuccheri nel sangue la mattina potremmo sostituire il caffè con questa deliziosa bevanda

Questo, quindi, vuol dire che non tutti devono per forza rinunciare al caffè. Ma è anche vero che dopo un po’ le abitudini stancano. E quindi, anche se non dovessimo essere costretti a rinunciare alla nostra bevanda preferita, è normale voler cambiare dopo un po’ e provare delle cose nuove. In questo caso, vogliamo parlare di un sostituto che potrebbe rivelarsi davvero interessante e che potrebbe anche diventare un grande alleato del nostro organismo. Stiamo parlando del tè chai. Infatti, per prevenire diabete e zuccheri nel sangue la mattina potremmo sostituire il caffè con questa deliziosa bevanda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Tè chai o masala chai, ecco i benefici

I lettori, sicuramente, non sono nuovi al nome della bevanda che abbiamo appena indicato. Infatti, in questo nostro precedente articolo, avevamo già spiegato nel dettaglio e con estrema accuratezza come preparare questo delizioso tè. Ma oggi vogliamo sottolinearne i benefici per lo più, mostrando come, grazie anche alla presenza delle spezie, questa bevanda possa diventare una grande amica del nostro organismo. Come spiega Humanitas, infatti, il masala chai ha diverse proprietà. Tra queste possiamo trovare il suo effetto antidepressivo o anche quello rivitalizzante. Ma non è tutto. Infatti, un beneficio che sicuramente interesserà moltissime persone riguarda la capacità che questo tè potrebbe avere nel ridurre il rischio di diabete. Questo accade perché gli ingredienti in esso contenuti potrebbero aiutarci a controllare con più facilità gli zuccheri presenti nel sangue.

Gli studi scientifici, tra l’altro, stanno facendo sempre più passi da gigante e stanno dimostrando questo aspetto del tè chai. Perciò, in qualche tempo, potremmo avere la risposta definitiva, cambiando quel condizionale del titolo in un tempo affermativo. Dunque, proprio per questo motivo, prima di assumere il tè chai parliamone con il nostro medico di fiducia, soprattutto per gli effetti collaterali di questa bevanda, tra cui nausea e irrequietezza. E, soprattutto, sarebbe sconsigliato anche per le persone che soffrono di ulcere, colite, reflusso gastroesofageo, che assumono diverse medicine e che si trovano in dolce attesa o in fase di allattamento.