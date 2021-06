Buone, anzi buonissime! Gustose e profumatissime le polpette di melanzane conquistano proprio tutti!

Dalla consistenza cremosa e saporita e una copertura croccante al punto giusto, che siano fritte o cotte al forno, le polpette di melanzane sono un peccato di gola a cui è difficile resistere.

Sfogliando la rubrica di cucina si possono leggere tantissime ricette, consigli e trucchi facilissimi delle nonne e degli chef più famosi per ricette sempre perfette.

Gettonatissimi i 3 consigli per spurgare le melanzane ed eliminare definitivamente quel fastidioso retrogusto amarognolo.

Inoltre, per una parmigiana di melanzane davvero eccezionale, ecco la ricetta con cui non si sbaglia mai.

Quest’oggi, invece, la Redazione vuole mostrare perché per polpette di melanzane sempre al top, buonissime e che non si rompono bastano questi 3 trucchetti della nonna da copiare subito.

I consigli della nonna sono sempre da tenere in mente

La prima cosa da fare è cuocere le melanzane, possibilmente ben lavate e asciugate. Si consiglia una cottura in forno a 200°C per circa 45 minuti, a seconda anche del forno e dello spessore delle melanzane.

Solo dopo averle fatte raffreddare, sbucciarle e ridurle in purea con l’aiuto di una forchetta.

Attenzione alle uova. Di norma la proporzione ideale è 2 uova ogni chilo di melanzane. Amalgamare bene le uova con le melanzane ed aggiungere il formaggio grattugiato. Per aromatizzare optare per uno spicchio d’aglio tritato sottilissimo, prezzemolo, sale e pepe.

Attenzione poi al pan grattato, se l’impasto è ancora un po’ troppo appiccicoso allora si può correggere con l’aggiunta di più pan grattato.

Per creare le classiche sfere, si consiglia di provvedere con le mani bagnate e l’aiuto di un cucchiaio. Un trucchetto che non tutti conoscono ma che rende le polpette più compatte è quello di farle riposare in frigo per almeno un’oretta. In questo modo difficilmente si romperanno in cottura.

Per cuocere le polpette, si consiglia di distribuirle su una teglia oliate e di procedere alla cottura per circa 20 minuti.

Per i più golosi, passare le polpette nella farina, poi in un uovo sbattuto ed infine nel pan grattato. In questo caso, la cottura più consigliata è frittura che esalterà non solo le melanzane ma anche l’impanatura.

Infine, mai pensato di sostituire il formaggio grattugiato con del pecorino? Il risultato è sorprendente e le polpette avranno un sapore ancora più accentuato e gustoso.

Ecco, dunque, per polpette di melanzane sempre al top, buonissime e che non si rompono bastano questi 3 trucchetti della nonna da copiare subito.