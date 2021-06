Con il Covid 19 la vita di studenti e lavoratori è cambiata radicalmente. Lo smart working è diventato lo strumento di elezione per evitare il contagio. Le materie classiche come italiano, matematica e inglese ormai si studiano da remoto. Anche qui la didattica a distanza ha dato una mano ad alunni e insegnanti.

Questi strumenti sono davvero utili e fruttuosi. Nascono, tuttavia, diverse problematiche relative al consumo dei dati in alcuni casi.

Per tenere la situazione sotto controllo è necessario informarsi. Non tutti hanno una connessione illimitata a casa.

Per non avere sorprese cattive e indesiderate è importante sapere quanti giga consuma una video lezione su Internet.

ADSL e gigabyte sul cellulare

Invece dell’ADSL molte famiglie utilizzano connessioni a Internet differenti. Le motivazioni possono essere molteplici. Magari alcuni sono sempre in giro per lavoro e stanno poco a casa. In altri casi non si sente il bisogno di avere Internet illimitato.

Il servizio Internet domestico con router incorporato ha un costo medio di 30 o 40 euro.

Le offerte mobile a consumo, al contrario, partono dai 6 fino ad arrivare ai 15 euro. Riuscire ad accontentarsi dei 50 o 70 GB della propria SIM comporterebbe un risparmio non indifferente.

Quando finiamo il nostro traffico prestabilito, però, cominciamo a pagare ogni megabyte di connessione. Di conseguenza bisogna essere oculati e consapevoli.

In alcuni casi il consumo può essere molto elevato

Esistono diversi programmi per svolgere video lezioni e seminari. Teams, Zoom, Meet. Ma anche altri appositamente creati dalla scuola o dall’Università. Il consumo di giga si calcola sia in base al tempo che si trascorre, sia in base alla piattaforma.

Una sola video lezione vis-à-vis con il docente può consumare fra gli 300 e i 600 MB all’ora. Se sono connessi molti utenti, il quantitativo di connessione utilizzata è notevolmente maggiore. Tra gli 800 MB e 1,5 GB all’ora.

Conoscendo tale notizia, ognuno farà le sue valutazioni successive.

Si consiglia, comunque, di impostare sempre la qualità più bassa per tali appuntamenti.