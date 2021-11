I nostri piedi sono una parte del corpo delicata e sensibile e hanno bisogno di cure particolari. Se non li curiamo costantemente, tendono a diventare ruvidi e secchi e ad avere un aspetto poco bello.

Per avere piedi morbidi è importante fare due cose: innanzitutto fare una pedicure periodica, in modo da rimuovere la pelle morta che tende ad accumularsi. Poi, è importante prevenire alla radice l’insorgenza di pelle morta e calli, evitando stress per i piedi.

Oggi, però, vogliamo spiegare perché, per piedi davvero sempre lisci e morbidi, non servono solo creme e bicarbonato ma dovremmo usare queste semplici ciabatte.

Tanti metodi ma la prevenzione è il segreto

Come abbiamo già visto in diversi articoli, esistono numerosi prodotti per avere la pelle dei piedi morbida e nutrita. Possiamo fare un pediluvio con dell’amido o del bicarbonato per ammorbidire la pelle.

Dopodiché, è possibile usare una crema molto grassa e lasciarla in posa tutta la notte oppure fare degli impacchi con la vaselina. Se saremo costanti, non ci ritroveremo più all’inizio dell’estate con piedi impresentabili per cui non è sufficiente una pedicure dall’estetista.

In realtà, come dicevamo, anche la prevenzione è fondamentale. Dopo ogni doccia è importantissimo, per esempio, asciugare i piedi in modo accurato. Poi dovremmo evitare di camminare scalzi e usare scarpe di taglie sbagliate. L’attrito crea uno stress al piede che reagisce creando ruvidità.

Un’altra mossa indispensabile a cui pochi pensano è la scelta delle calze. Dovremmo evitare calze ruvide e in materiale sintetico ma sempre di cotone. Quando siamo in casa, però, spesso non usiamo le calze ma indossiamo le ciabatte sul piede nudo, per questo è fondamentale scegliere le ciabatte del materiale giusto, ora vedremo quali.

Abbiamo visto che la scelta del tessuto giusto è fondamentale. Per questo dobbiamo sapere che, se usiamo ciabatte di materiale sintetico o di un tessuto molto ruvido, potremmo fare un danno ai piedi e alla pelle. La pelle si inspessirà e i piedi non tarderanno ad avere un cattivo odore.

L’alternativa alle ciabatte ruvide e sintetiche possono essere le ciabatte in feltro sottile, perfette perché tengono il piede al caldo e sono molto comode.

In alternativa, e questa sarebbe la scelta migliore in assoluto, possiamo usare delle ciabatte di seta. Questo materiale naturale è finissimo e lascia la pelle idratata e morbida proprio per la sua struttura liscia e regolare.

