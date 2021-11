Quando si tratta di zucca ci sono alcune preparazioni molto più conosciute di altre. Queste sono sicuramente prelibate, tanto che anche qui abbiamo proposto un risotto indimenticabile da leccarsi i baffi utilizzando questi deliziosi prodotti di stagione a base di zucca. Allo stesso tempo, la salutare zucca può avere ampio impiego in cucina. Ad esempio, è ricca di antiossidanti e vitamine questa lasagna autunnale che ha la zucca come protagonista.

Oggi invece la zucca sarà alla base di un piatto della tradizione italiana amatissimo da grandi e piccini. Quindi, non solo risotto e vellutate, ma anche questa ricetta veloce e gustosa a base di zucca. Infatti, riducendola in purea può diventare il punto di partenza ideale per degli gnocchi cremosi e ricchi di gusto. In più, sono estremamente semplici da preparare e si accompagnano perfettamente a condimenti tipicamente autunnali.

Ingredienti

Purea di zucca, 340/350 g;

farina 00, 150 g;

sale, pepe e noce moscata, q.b.;

salsiccia, 300 g;

funghi porcini secchi, 40 g;

pomodori pelati, 200 g;

olio extravergine d’oliva, 20 g;

vino per sfumare, mezzo bicchiere;

sale e pepe, q.b. ;

aglio, uno spicchio.

Innanzitutto, abbiamo bisogno di preparare la purea di zucca, che sarà la base dei nostri gnocchi. Per farlo si dovrà cuocere completamente la zucca, tanto da poterla disfare con una forchetta. Per farlo, possiamo utilizzare il forno, facendo cuocere la zucca tagliata a fette per 40 minuti a 180 gradi. In alternativa, possiamo utilizzare il microonde mettendolo alla potenza massima per circa 15 minuti.

Quando avremo raggiunto la giusta consistenza per la nostra zucca possiamo integrarla agli altri ingredienti. Cominciamo con la farina, incorporandola per bene, per poi aggiungere noce moscata, pepe e sale. In questo modo avremo ottenuto una pastella piuttosto compatta. Dobbiamo solo completare l’opera lasciando l’impasto riposare in frigo per circa mezz’ora. Successivamente, con le mani creiamo un filoncino di circa 2 o 3 cm di spessore. Con un coltello, tagliamo il filoncino così da creare i nostri gnocchi. Adesso possiamo metterli in freezer o metterli da parte mentre ci dedichiamo alla preparazione della salsa.

In una padella, insieme ad un filo d’olio, mettiamo salsiccia e funghi secchi e l’aglio intero. Sfumiamo col vino facendolo evaporare. Adesso aggiungiamo i pelati, aggiustando di pepe e sale. Facciamo restringere il sugo per circa 15 minuti tenendo la fiamma bassa. Ecco fatto, in pochi minuti abbiamo preparato un piatto da zero, semplice ma gustoso per tutta la famiglia.