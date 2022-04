Non appena si entra in un negozio di cosmesi, subito si rimane incantati dalla quantità di prodotti che si possono trovare. Improvvisamente si sente la necessità di avere qualsiasi cosa. Ogni prodotto ha lo scopo di correggere o migliorare qualcosa, e in quel momento il nostro viso lo sentiamo spento, con delle macchie, con rughe o altro.

Ma non sempre è così. Uno si lascia prendere dall’euforia del momento e molte volte si acquistano prodotti di cui non si ha bisogno. Per questo motivo è fondamentale avere un obiettivo e sapere già all’origine di cosa abbiamo bisogno. Poi certamente chiediamo sempre consiglio a chi lavora in negozio perché sarà in grado di fornirci i migliori consigli, anche e soprattutto in base alla nostra pelle.

Capita molto spesso di vedere la nostra pelle in un modo, quando in realtà è in un altro. E alcune volte semplicemente la nutriamo nel modo sbagliato, oppure ha bisogno di un piccolo e semplice ingrediente per cambiare in modo radicale.

Il make-up che copre

Un conto però è il mondo dell’idratazione, un altro è invece quello del make-up. Infatti, oltre alla solita beauty routine, spesso utilizziamo dei prodotti coprenti per andare a correggere quelle piccole imperfezioni naturali che il viso può avere. Possiamo usare il fondotinta, la BB Cream, la crema solare colorata o il correttore. Insomma, la lista è veramente lunga. Ma anche in questo caso ci sono dei prodotti che sono più indicati a una pelle rispetto che a un’altra.

Per pelli mature, disomogenee e spente ecco la crema che le renderà uniformi, perfette e luminose

Esiste una tipologia di crema da stendere sulla pelle, se questa è disomogenea, un pochino spenta e se ha bisogno di un po’ di forza perché matura. Stiamo parlando della CC Cream, conosciuta anche come Color Control Cream o Color Correcting Cream.

Questa crema colorata, simile alla BB Cream, ha come scopo principale il miglioramento della tonalità di colore. Infatti questa andrà a uniformare il colorito della pelle e a correggere le imperfezioni dovute alle alterazioni di colore. È un prodotto indicato soprattutto per chi ha una pelle matura, dato che chi ha una pelle giovane non dovrebbe riscontrare queste problematiche. È una crema per chi ha la pelle spenta, con discromie e ha voglia di farla tornare brillante. Quindi per pelli mature, disomogenee e spente ecco la CC Cream da usare al posto del fondotinta.

