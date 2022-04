Le mani screpolate sono un problema dell’inverno. A causare la secchezza ed eventuali tagli è principalmente il freddo. Ma la colpa in realtà è non solo del freddo o del vento, ma ci sono tanti altri fattori che possono provocare la secchezza delle mani.

Ad esempio le mani si seccano se usiamo troppa acqua, oppure anche se utilizziamo troppo disinfettante per le mani, e con il Covid-19 di gel igienizzante ne abbiamo usato e tutt’ora lo usiamo abbondantemente. Le mani secche possono venire anche quando utilizziamo il detersivo per i piatti, dato che è molto sgrassante, per non parlare poi di quando usiamo i detersivi per pulire casa.

Proteggiamo le mani

Per questo motivo è fondamentale, quando utilizziamo questi prodotti, proteggere le mani con dei guanti. Anche se si tratta di lavare una semplice padella, mettiamo sempre dei guanti da cucina, quelli in gomma che tutti abbiamo e conosciamo.

Oltre a proteggere le mani con guanti o altro, è importante l’idratazione. La prima cosa che ci viene in mente è ovviamente una crema mani. Come ci sono quelle per il corpo, per i piedi o per il viso, ci sono anche per le mani. Questa possiamo stenderla mattina e sera, ma possiamo anche portarla in giro con noi, se la confezione è piccola.

Contro mani screpolate e tagliate ecco un olio che le renderà morbide come la seta

Oltre però alla crema c’è un olio che possiamo trovare un po’ dappertutto e che è fenomenale per le nostre mani e la loro idratazione. Stiamo infatti parlando dell’olio di cocco. Un prodotto usatissimo anche per idratare il corpo, ma che possiamo usare anche solo per le mani. Stendendo quest’olio sulle mani la mattina e la sera, e massaggiandole tra di loro, avremo una pelle veramente morbida.

In commercio possiamo trovare sia dei barattoli di olio di cocco spremuto a freddo sia delle creme mani all’olio di cocco. Questi prodotti si possono trovare sia al supermercato sia in negozi specializzati sia, ovviamente, online.

Non dimentichiamo che l’olio di cocco è fantastico anche per i capelli. Insomma un olio che possiamo usare veramente per quasi tutto. Essendo però molto grasso, se lo vogliamo usare sui capelli capiamo se il nostro capello ne ha effettivamente bisogno. Mentre invece per le mani abbiamo assolutamente il via libera, e allora idratiamole il più possibile. Perché contro mani screpolate e tagliate ecco un olio che non possiamo non tenere sul comodino e stendere prima di andare a dormire.

