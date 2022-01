Se c’è una cosa che dà fastidio è tirare fuori le patate dal forno e trovarle tutte molli e che si sfaldano. Quello che invece uno desidera è una bella patatina al forno croccante e dorata. Averla non è assolutamente impossibile, anzi è anche abbastanza semplice, e per patate al forno perfettamente cotte e per niente molli ecco l’errore da non fare. Perché sì, un comunissimo errore che spesso facciamo è proprio quello da non fare. Un gesto che ci viene in automatico, un gesto meccanico come se stessimo chiudendo la porta di casa. Un’azione che, però, in questo caso rovina le nostre patatine.

Come tagliarle

Sicuramente una cosa da non fare è tagliare le patatine troppo sottili. Questo perché si cuoceranno subito andando a bruciarsi. Cerchiamo di tagliarle tutte della stessa dimensione, anche perché questo facilita la cottura. Infatti non ci saranno patatine più cotte e patatine crude. Se vogliamo averle più croccanti, possiamo anche prima passarle rapidamente nella farina. Ma è un plus che possiamo anche evitare. Mentre è fondamentale mettere un po’ di rosmarino e olio.

Per patate al forno perfettamente cotte e per niente molli ecco l’errore da non fare

E quindi mettiamo rosmarino, olio e poi sale. Proprio qui sta il nostro errore. Infatti il sale andrebbe messo dopo, quando le tiriamo fuori dal forno. Insomma, quando sono pronte e cotte. Questo perché se mettiamo il sale durante la cottura farà ammosciare le nostre patate. Quindi, quando le tiriamo fuori dal forno, saranno tutte morbide e mollicce.

Il sale allora conviene assolutamente metterlo dopo. Per averle invece belle croccanti e cotte alla perfezione, a metà cottura accendiamo il grill. Questo infatti avrà la funzione di grigliare un pochino le patate, mentre ancora si stanno cuocendo, e la parte esterna sarà tutta bella dorata e croccante.

Seguendo questi pratici consigli, fare le patate al forno sarà veramente un gioco da ragazzi e finalmente potremo dire addio alle patatine molli e per nulla croccanti. Avremo, invece, la possibilità di gustare delle patate deliziose e soprattutto ben cotte.

Possiamo abbinarle ad un arrosto oppure al pesce. Inoltre se un giorno della settimana organizziamo la serata panino con hamburger, fatto ovviamente a casa, le patatine al forno ci stanno davvero bene. Anche queste fatte in casa e non comprate in un fast food.

