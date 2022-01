Le vacanze stanno finendo e proprio in questi giorni, tante persone sono tornate alla loro vita normale fatta di lavoro, studio e faccende domestiche. Le cose da fare sono sempre tantissime, le scadenze vanno aumentando di volta in volta ed ecco che ci sentiamo nervosi e appesantiti.

Come possiamo alleviare questo spiacevole malessere e tornare pieni di forze e soprattutto sereni? Noi della Redazione abbiamo scoperto un semplice esercizio che regala benessere e leggerezza, qualcosa di inaspettato che chiunque può fare. Non ci servono altro che una penna e un foglio o qualsiasi pezzo di carta. Vediamo di cosa si tratta.

Basta una penna per questo rilassante esercizio che riduce l’ansia e combatte lo stress quotidiano

Ci riferiamo alla scrittura terapeutica, una tecnica spesso suggerita dagli psicologi proprio per alleviare gli stati di tensione.

Ne avevamo già parlato in un precedente articolo, elencando tutti i vantaggi di scrivere ogni giorno, ma oggi vogliamo fornire qualche dettaglio in più. Come sottolineato dagli esperti, mettere nero su bianco i propri pensieri è un modo per alleggerirsi mentalmente ed emotivamente. Infatti, si è notato che chi tiene per sé alcuni segreti propri o altrui potrebbe sviluppare un senso di pesantezza e di angoscia. Scrivere è un modo per buttare fuori pensieri, emozioni e sensazioni che pesano sul petto e sullo stomaco, così da stare subito meglio.

Niente vergogna e la scelta più saggia

La scrittura è anche un esercizio molto utilizzato dalle persone timide e riservate. Pensiamo al diario segreto di quando eravamo bambini e che utilizzavamo per raccontare anche i segreti che non volevamo confidare a nessuno. Per paura, per vergogna oppure per non sentirsi giudicati. Un diario non parla, non ci dice se ci siamo comportati bene o male, ma ci “ascolta”, metaforicamente, in silenzio.

Inoltre, scrivere è un modo incredibilmente efficace per risolvere alcuni dubbi. Facciamo un esempio. Quando ci troviamo davanti ad una scelta, spesso ci ritroviamo impauriti e confusi perché non sappiamo che direzione prendere. In casi come questo, mettere ordine nero su bianco, elencando i pro e i contro di ogni opzione può aiutarci a prendere la decisione migliore.

Perché dovremmo scrivere

Basta una penna per questo rilassante esercizio che riduce l’ansia e combatte lo stress quotidiano senza richiedere particolari sforzi o competenze. Infatti, non importa come lo facciamo, è importante semplicemente farlo. Su un pezzo di carta qualunque, su un foglio, un fazzoletto, a casa, per strada, ovunque vogliamo. In italiano corretto, con qualche errore grammaticale, in una lingua straniera e possibilmente anche con qualche disegnino.

Fiori, cuoricini, linee rette o curve. Poco importa il modo e anzi, ulteriori dettagli, non fanno che stimolare la nostra fantasia e creatività.

Inoltre, la scrittura ci permette di ricordare eventi e sensazioni profonde e passate, che credevamo di aver rimosso. È gratis, non servono particolari strumenti e può anche essere molto divertente. Beh, stasera invece di guardare la tv potremmo metterci a scrivere, no?

