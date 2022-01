Le piante sono davvero degli esseri viventi eleganti, speciali e di classe. In ogni appartamento, studio o ambiente, appena vediamo una pianta, ci sentiamo immediatamente a casa. L’eleganza che questi esseri viventi riescono a trasmettere in modo totalmente naturale, infatti, si percepisce immediatamente. E pensare di poter avere la stessa sensazione ogni volta che si vede la propria casa è davvero fantastico. Ci basterà conoscere il maggior numero possibile di varietà di piante per poter avere questo risultato nel nostro stesso appartamento. In questo modo, infatti, potremo ammirare le stanze della nostra casa con un occhio completamente nuovo. E avremo soprattutto la possibilità di sentire un calore inedito ogni volta che ci troviamo tra le mura domestiche.

La ricercatissima pianta super chic perfetta per qualsiasi davanzale che darà un tocco glamour alla nostra casa

Di piante meravigliose, eleganti e di classe è davvero pieno il Mondo. E questo è certamente un aspetto positivo, perché ci permette di scegliere tutte le piante più adatte a noi e alle nostre esigenze. Se, per esempio, vogliamo abbellire la nostra casa, rendendola più raffinata di come si presenta ora, c’è una specie in particolare che sicuramente non potrà deluderci e che abbiamo consigliato proprio in questo nostro precedente articolo. Se, invece, vogliamo dare un tocco originale al nostro appartamento e, al tempo stesso, scacciare delle fastidiose mosche che spesso si presentano, dovremo scegliere un’altra specie consigliata in questo articolo.

Come prendersi cura della meravigliosa Flaming Katy, la pianta che donerà classe e raffinatezza al nostro appartamento

Oggi, più che sull’interno della nostra casa, ci concentriamo sull’esterno. E pensiamo ai davanzali e alla loro immagine. Mettere la pianta giusta sui davanzali delle finestre della nostra casa, infatti, può dare quel tocco in più che manca al nostro appartamento. E in questo caso, non possiamo che citare la Flaming Katy, la ricercatissima pianta super chic perfetta per qualsiasi davanzale che darà un tocco glamour alla nostra casa. Originaria del Madagascar, questa specifica specie, grazie ai colori e alle foglie particolari, può davvero dare quel tocco in più che spesso cerchiamo nel nostro appartamento. Basterà curarla a dovere per farla crescere forte e rigogliosa. Ricordiamoci sempre di esporla su un davanzale che si trovi in una zona che sia luminosa, evitando però il contatto diretto con i raggi del sole nelle ore in cui quest’ultimo è più alto.

Inoltre, ricordiamo di annaffiarla con acqua priva di calcare e senza mai eccedere. La Flaming Katy, infatti, non cresce bene in terreni troppo umidi dove si possono formare ristagni. Durante l’inverno, poi, cerchiamo di esporla in un luogo abbastanza fresco, più o meno a 15°.