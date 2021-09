A distanza di anni quanti pantaloni abbiamo dato via perché ormai erano troppo grandi? Magari i nostri jeans preferiti, che però erano diventati troppo larghi. Negli anni il fisico cambia e si possono perdere o prendere dei chili. Quando questo succede, però, abbiamo un problemino, ovvero il pantalone o non entra più oppure è troppo largo. Be’ per pantaloni larghi in vita ecco il semplice trucco per farli tornare perfetti senza la sarta.

Solitamente quello che facciamo è andare dalla sarta a farli stringere, cosa ovviamente giusta. Ma una volta che il pantalone è stato stretto così rimane. E se poi riprendiamo qualche chilo nuovamente non ci entrerà più. Quindi cosa possiamo fare per non buttare via i nostri pantaloni preferiti anche se sono un po’ larghi?

Per pantaloni larghi in vita ecco il semplice trucco per farli tornare perfetti senza la sarta

Il nostro obiettivo quindi è quello di stringere i pantaloni in vita. Il primo pensiero che uno fa per una soluzioni veloce è quello di usare la cintura. Ma ce n’è un altro molto più geniale che non richiede la cintura. Stiamo parlando infatti dei fantastici e geniali bottoni rimovibili. Che non sono quelli che si danno di ricambio quando uno acquista un jeans, ma sono altri bottoni. Questi si possono mettere e togliere con molta tranquillità. Sono utilissimi anche se vogliamo prendere in prestito un pantalone di una nostra amica che però non ha la nostra stessa taglia. Con questi bottoni sarà possibile. Ma vediamo meglio come funzionano.

I bottoni rimovibili

I bottoni rimovibili sono un’invenzione geniale. E ora che li conosciamo, uno in borsa ci deve stare sempre. Alla fine potrebbe essere anche utile se salta il bottone principale del jeans e siamo in mezzo alla strada. Questi bottoni comunque funzionano come una spilla. E quindi sono composti da due parti: la parte anteriore visibile e quella posteriore che è la chiusura, in mezzo c’è uno spillo che collega le due parti. Facendo passare lo spillo da una parte all’altra del jeans, avremo un nuovissimo bottone. Ora invece di chiudere il pantalone sul primo bottone, lo chiuderemo sul secondo. Se è troppo stretto possiamo spostarlo e rispostarlo fino a quando non abbiamo trovato la misura perfetta. Questi bottoni si trovano un po’ ovunque e solitamente vengono venduti a pacchi. Si possono trovare sia in merceria sia su Amazon.

