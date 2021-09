Quando siamo a dieta, una delle cose che il dietologo o nutrizionista ci propone a seconda dei casi è spezzare la fame. Mangiare poco e spesso, a cadenze ravvicinate, in modo da non sentire troppo la fame ed evitare il più possibile le abbuffate. Ovviamente queste sono raccomandazioni puramente indicative. È fondamentale consultare sempre il parere di un dietologo o un nutrizionista perché ognuno di noi ha esigenze specifiche diverse, e non è detto che quello che fa bene a noi sia indicato per tutti. Ma ecco 3 idee golose e sane per spuntini spezza fame adatti alla nostra dieta.

Gli spuntini non sono adatti solo a chi ha bisogno di mangiare tra un pasto e l’altro per non abbuffarsi. Sono idonei anche per chi ha esigenze specifiche, come gli sportivi. Inoltre, aggiungendo degli spuntini sarà molto più semplice rispettare il fabbisogno giornaliero del nostro organismo e distribuire correttamente l’apporto energetico. Se per qualunque causa passa troppo tempo tra un pasto e l’altro, fare uno spuntino è sicuramente la soluzione ideale per non arrivare al pasto completamente affamati.

Ecco 3 idee golose e sane per spuntini spezza fame adatti alla nostra dieta

Frutta fresca

Cosa c’è di meglio di una mela o un’arancia a metà mattina? La frutta fresca è sicuramente un’ottima scelta per chi vuole placare il senso di fame pur mangiando qualcosa di gustoso e leggero. Possiamo portarla ovunque quindi è un’alternativa valida anche per uno spuntino a lavoro o più in generale fuori casa. Ma con la frutta si può anche sperimentare. Possiamo frullarla per creare un’ottima bevanda, oppure tagliarla a pezzetti e avere una macedonia leggera e gustosa. Un’idea originale è quella di congelarla e poi frullarla brevemente per avere una gustosissima granita.

Frutta secca

La frutta secca è un’ottima fonte di grassi buoni, dunque adattissima a chi segue una dieta dimagrante. Ma da sola, a volte, non è sufficiente a farci sentire un minimo senso di sazietà. Nei casi in cui la frutta secca da sola non ci soddisfi, possiamo abbinarla a yogurt, frutta fresca o possiamo anche comprare un burro composto al 100% di frutta secca e spalmarlo su una galletta di riso.

Yogurt

Anche lo yogurt è un ottimo spuntino spezza fame. Gustoso e leggero, facilmente trasportabile, può essere consumato in tantissimi modi diversi. Si può frullare assieme a della frutta fresca per creare un frullato cremoso e squisito. Oppure si possono creare delle ciotole con lo yogurt, la frutta fresca tagliata a cubetti e della frutta secca tritata sopra. Una merenda sana, leggera ma soprattutto gustosissima. Attenzione però a scegliere sempre yogurt al naturale, per evitare di consumare zuccheri in eccesso.

