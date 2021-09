Negli ultimi tempi, si stanno bandendo moltissimi concorsi pubblici. Infatti, la digitalizzazione ma anche i tanti prepensionamenti hanno messo in luce la carenza di personale. Si pensi che, solo per il mese di settembre, sono in scadenza numerosi bandi di concorso per diversi profili professionali. Nella specie, le selezioni verranno svolte con le nuove modalità introdotte dal Ministro per la PA. Il tutto, sulla scia di quanto previsto dal decreto Reclutamento. Mediante tutti questi concorsi, si mira a reclutare soprattutto laureati, ma tra questi rientrano anche quelli con laurea breve. Tuttavia, ce ne sono anche alcuni per diplomati e molti altri sono in uscita. Ma, vediamo, quali sono i concorsi in scadenza a settembre che daranno ingresso a ben 11.000 assunzioni. Nel dettaglio, specifichiamo anche come è possibile candidarsi.

Quali sono i concorsi pubblici di settembre

L’Agenzia delle Entrate e i vari Ministeri presentano la gran parte di posti vacanti da occupare. Il reclutamento avverrà proprio con i concorsi indetti a settembre. Esaminiamo, dunque, tutti i bandi attivi per i quali è possibile candidarsi. Anzitutto, abbiamo il concorso indetto dal Ministero della Giustizia per l’Ufficio del processo, che prevede ben 8.171 assunzioni. Poi, quello dell’Agenzia delle Entrate, per il reclutamento di 2.320 funzionari. In particolare, il primo è rivolto ai laureati (con laurea anche triennale) che concorreranno per un contratto a tempo determinato, di 3 anni. Si tratta di uno dei tanti concorsi pubblici indetti e finanziati sulla scorta delle previsioni del PNRR. La scadenza di questo bando è il prossimo 23 settembre, con possibilità di inviare domande fino alle ore 14.00.

Quali sono i concorsi in scadenza a settembre che daranno ingresso a ben 11.000 assunzioni

Ricordiamo, poi, il concorso per la Marina Militare, per la selezione di 212 agenti di forze speciali e altre risorse. Esso è il più prossimo a scadere, potendo parteciparvi fino al 12 settembre. Sempre tra i concorsi pubblici gestiti da RIPAM, abbiamo quello indetto dal Ministero dell’Economia e delle finanze. Anche in questo caso, la domanda va inviata solo telematicamente, attraverso il portale Step One 2019. La selezione avverrà per l’assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato. La scadenza è fissata per il 20 settembre, sempre entro le ore 14.00. Altra selezione proviene dall’Agenzia delle Entrate, che ha indetto ben 2 concorsi pubblici: 1) quello per l’assunzione di 2.320 funzionari amministrativi, che prevede due selezioni; 2) quello per la selezione di 100 informatici, a tempo indeterminato. Per entrambi si può inviare domanda fino al 30 settembre 2021.

Altri concorsi pubblici in varie città italiane

Tra i concorsi pubblici in scadenza nel mese di settembre vi sono anche quelli per le assunzioni in diverse città italiane. Si tratta di:

7 concorsi per la selezione di 19 unità di personale nel Comune di Milano, in scadenza il 30 settembre;

134 assunzioni presso i Centri per l’impiego in Piemonte, con contratto a tempo determinato e scadenza al 16 settembre;

46 posti di autista per la città di Palermo, con domanda entro il 29 settembre.

Quindi, a parte i maxi concorsi pubblici, è bene controllare anche quelli indetti dai Comuni delle nostre città.

Approfondimento

Eliminata la prova preselettiva e quella orale vediamo cosa prevede il concorso RIPAM da 2.736 funzionari