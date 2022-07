Ogni anno la situazione che molti di noi vivono è sempre la stessa. Se amiamo il mare, ci ritroveremo a scegliere la spiaggia anche in base ai servizi e ai prezzi che offre. C’è chi ama la spiaggia libera, per poter fare ciò che vuole, senza dover pagare nulla. In questo caso le persone si porteranno da casa ombrellone, asciugamani e sdraio, tutto in completa autonomia.

Chi, invece, preferirà vivere la spiaggia con meno pesi da caricarsi addosso, potrebbe voler optare per i lidi. L’Italia, infatti, è un Paese che offre una grande scelta di spiagge organizzate in lidi.

Questi servizi sono ottimi non solo per chi non vorrà portarsi avanti e indietro l’attrezzatura da spiaggia, ma anche per chi andrà in vacanza con bambini. Spesso, infatti, i lidi offrono diverse attività anche per intrattenere i più piccoli, il che potrebbe essere molto utile per aumentare il divertimento.

Attenzione alle fregature

Il problema è che, spesso, i prezzi dei lidi possono raggiungere cifre record. A tal proposito, ci sono diversi criteri da considerare, come, ad esempio, la località scelta o l’affluenza dei turisti.

Spesso, infatti, più la località è turistica, più i prezzi dei servizi offerti dai lidi tenderanno a salire. Per questo motivo, ecco delle ottime dritte per evitare di rimanere scottati da qualche fregatura.

Per pagare meno soldi durante le vacanze dovremmo scegliere queste 3 località con lettino e ombrellone a prezzi economici

Iniziamo a parlare del Salento, una delle mete più battute dal turismo di massa, soprattutto negli ultimi anni. In realtà, in queste zone, a dispetto di quel che si potrebbe credere, è ancora possibile trovare ombrelloni e lettini a prezzi molto accessibili.

In molte località della bassa Puglia, infatti, è possibile trovare pacchetti vantaggiosissimi. Molti lidi offrono un ombrellone e 2 lettini al prezzo medio di 15/20 euro al giorno. Qui, inoltre, potremo rifarci gli occhi visitando paradisi terrestri che assomigliano davvero tanto alle bianche distese sabbiose di Cuba.

Passiamo alla Calabria, altra terra di infinita bellezza. Anche in questa regione è possibile trovare prezzi davvero contenuti. Nella marina di Vibo Valentia e nei paesi limitrofi, ad esempio, potremo noleggiare ombrelloni e lettini al costo di 10-15 euro al giorno. Stiamo parlando, quindi, di una fascia di prezzo ancora molto vantaggiosa, più o meno adatta a tutte le tasche.

Anche l’alto Adriatico offre prezzi vantaggiosi

Ci trasferiamo nelle Marche, dove sarà possibile godersi un mare splendido a prezzi davvero economici. Qui, infatti, troveremo 1 ombrellone e 2 lettini anche a meno di 20 euro.

Queste sono solo 3 delle località in cui potremo andare per pagare meno soldi durante le vacanze. Abbiamo l’imbarazzo della scelta, quindi mettiamoci all’opera e cerchiamo l’offerta più adatta a noi.

