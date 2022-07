Come spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno e un telegramma senza andare alla Poste ma comodamente online e da cellulare

Viviamo in un’epoca in cui tutti corriamo continuamente tra lavoro, faccende domestiche e familiari. La nostra è un’eterna corsa contro il tempo che sembra davvero non bastare mai.

Talvolta, davvero non vi è il tempo per compiere determinate azioni.

Fortunatamente, la nostra sarà pure una società frenetica, ma può godere di tante agevolazioni in grado di farci risparmiare tempo nonché pazienza.

Fino a qualche tempo fa inviare un telegramma o una raccomandata significava perdere tempo in una fila chilometrica alle Poste. Oggi, grazie all’odierna tecnologia, possiamo invece fare tutto anche online. Dunque ecco come spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno e un telegramma senza muoversi da casa.

Una soluzione facile e veloce

Capita in diverse occasioni, liete e non, di dover inviare un telegramma. Altrettanto spesso, alcune pratiche burocratiche richiedono l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Delle formalità che talvolta ci suscitano noia, ma sono tranquillamente eseguibili da casa.

Per quanto concerne la raccomandata, vi è da sottolineare che, in molti casi, la PEC avrebbe lo stesso valore. Infatti, con quest’ultima si avrà la ricevuta di invio che sopperisce alla ricevuta di ritorno della raccomandata.

Per inviare online una vera e propria raccomandata basterà accedere al sito delle Poste nella sezione Spedisci Online. Possiamo autenticarci tramite nome utente, se iscritti, o tramite SPID. Nel caso lo SPID risultasse scaduto, dovremo aggiornare documento e password.

Qualora non avessimo né l’uno né l’altro, possiamo crearli.

Selezioneremo la raccomandata, il cui prezzo varierà in base a caratteristiche quali il peso e la stampa a colori o meno. Si parte dal prezzo base di 4,40 euro per quella con ricevuta di ritorno. Si potrà pagare tramite carte di credito, BancoPosta e PostePay. Ci troveremo davanti una schermata che ci consentirà di scrivere il testo scegliendo la formattazione, di allegarvi documenti o di sfruttare modelli preimpostati.

La redigeremo, inseriremo i dati del destinatario e invieremo. La procedura è semplice e lineare. È effettuabile anche tramite l’app Ufficio Postale.

Per quanto concerne il telegramma, dovremo accedere alla medesima pagina di Poste Italiane, o dalla medesima app, e selezionare telegramma.

Ci troveremo davanti una schermata in cui inserire il nostro testo. Anche in questo caso possiamo usare dei modelli predefiniti distinti per le varie occasioni. Inseriremo i dati del destinatario e in un batter d’occhio avremo fatto il telegramma.

Le modalità di pagamento rimangono le stesse della raccomandata e si parte da un prezzo base di 4,51 euro. Inciderà sul prezzo il numero di parole.

Inoltre, è possibile anche mandare il telegramma semplicemente telefonando al 186 e dettando il testo. Il costo sarà scalato dalla propria SIM o dalla bolletta telefonica. In questo caso si partirà da un costo base di 5,50 euro.

