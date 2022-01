Quale futuro per il titolo RETI nel breve periodo?

Come anticipato a inizio novembre (Il rialzo del titolo RETI è agli sgoccioli e presto si potrebbe presentare un’interessante occasione di acquisto), il raggiungimento del III obiettivo di prezzo ha provocato un generale indebolimento sul titolo che continua a manifestare i suoi effetti.

Allo stato attuale, infatti, la proiezione in corso sul time frame giornaliero è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 2,07 euro. Una chiusura di seduta inferiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 1,74 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in corrispondenza del III obiettivo di prezzo in area 1,41 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 2,27 euro.

Dal punto di vista dei multipli di mercato la situazione di RETI è abbastanza caotica. A seconda dell’indicatore utilizzato, infatti, si ottiene un’indicazione differente. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili (PE) mostra una piccola sopravvalutazione. Il Price to Book ratio, invece, esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Un altro punto debole di RETI è legato alla sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità, infatti, è inferiore a 1 denotando una certa sofferenza. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione è superiore al 120%.

Avvertenza

Prima di concludere c’è un’importante osservazione da fare. A oggi la capitalizzazione di RETI è di circa 28.000.000 euro, per cui non è eccessivamente bassa. Tuttavia, gli scambi giornalieri sul titolo sono abbastanza ridotti. Mediamente, infatti, il controvalore scambiato è inferiore ai 20.000 euro al giorno.

Quale futuro per il titolo RETI nel breve periodo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo RETI (MIRETI) ha chiuso la seduta del 13 gennaio al prezzo di 2,23 euro in ribasso del 5,11% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero