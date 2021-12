L’aria di festa è frizzante e rigenerante, ci travolge con la sua gioia e vivacità. Uno stato d’animo nuovo e particolare s’impossessa di noi e la voglia di manifestarlo all’esterno diventa incontenibile.

Si sa che nella scelta dei nostri outfit incide molto lo stato d’animo del momento. Il look delle feste dunque, non potrà non avere una marcia in più rispetto a quelli quotidiani. Tanto più considerando che vi sono anche maggiori occasioni per concedersi un abbigliamento più elegante e ricercato.

Oltre agli abiti con paillettes per essere mozzafiato anche a 50 anni ecco un capo prezioso e glamour da indossare alle feste

Questi particolari colori audaci di abiti, scarpe e accessori saranno di tendenza per le feste. La moda ci dice che bisognerà azzardare ma soprattutto brillare, dalla testa ai piedi. Non a caso, per il nostro capo torna di moda anche questo accessorio anni ‘20 molto elegante.

Un sempreverde festivo, ottimo per Capodanno, resta l’abito ricoperto di paillettes, ma si fa spazio sulle passerelle un altro capo.

Un capo che prevede look più complessi e sui quali poter giocare anche maggiormente. Stiamo parlando dei fantastici top gioiello.

Bustini con una presenza maggiore o minore di metallo e pietre. Estremamente scintillanti e sexy.

Una vasta gamma di modelli di top, da quelli che scoprono di più a quelli basati sul vedo/non vedo di trasparenze.

Gli abbinamenti giusti

I top gioiello sono di impatto di per sé e certo non richiedono abbinamenti con accessori altrettanto di spicco. Si trovano in diverse gamme di sfumature, dai cristalli al dorato e argentato. Perfetti combinati con tonalità monocolore e sobrie, a partire dal bianco e il nero. Consentono di creare outfit davvero chic all’insegna dello stile. Possono abbinarsi sotto le giacche dei tailleur ora tanto in voga, un accostamento formale ma ammaliante.

Non meno bene indossati sopra ai jeans, sui vari modelli. Li stravolgerà completamente dando loro tutto un altro tono. Sui pantaloni a palazzo poi, stanno divinamente e creano un look davvero grintoso.

Naturalmente, anche sulle gonne fanno la loro bella mostra. Su quelle corte a tubino, ma soprattutto su quelle maxi, più lunghe e morbide. Magari dotate anche di un seducente spacco per continuare il gioco del vedo e non vedo.

Si potrà variare gli outfit, ma una cosa rimane imprescindibile: indossare al di sotto dei bei tacchi.

Approfondimento

