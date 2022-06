Quando si conosce una nuova persona, una delle preoccupazioni principali è quella di aver fatto una buona, prima impressione.

Oscar Wilde sosteneva che tutti sanno che non esiste una seconda occasione, quando si tratta di fare una buona impressione. Nelle relazioni umane la prima impressione conterebbe enormemente. L’abito fa il monaco, eccome, ed è purtroppo difficilissimo sovvertire questa convinzione.

Gli esperti di psicologia comportamentale e di comunicazione suggeriscono diverse tecniche interessanti e utili per riuscire nell’obiettivo. Basterebbero sei semplici passi per fare una buona impressione su chiunque si incontra.

Seguendo questi suggerimenti, si sarà in grado di creare una prima impressione positiva e costruire relazioni con le persone che si incontrano.

La prima impressione si basa soprattutto su elementi non verbali. In seguito ad essa, è molto difficile che una persona possa cambiare poi la sua opinione.

Un buon primo approccio è quello di assumere un linguaggio del corpo aperto, disponibile. Guardare ai punti vitali dello spazio comunicativo e prendersi il proprio spazio, rispettando quello altrui.

Allo stesso modo, lo sguardo è fondamentale. Come si dice, gli occhi sono lo specchio dell’anima. Cercando per primo il contatto visivo con il proprio interlocutore, si esprime direttamente il proprio atteggiamento positivo.

Tutti sanno che non esiste una seconda occasione per fare una buona prima impressione perciò ecco alcuni consigli infallibili

Il miglior biglietto da visita di una persona che vuole fare ‘colpo’ è il suo sorriso. Per vincere e convincere, bisogna essere radiosi, raggianti. Iniziare una conversazione col sorriso trasmette immediatamente entusiasmo e apertura, rinforzando il primo punto di questa piccola guida.

Altro grande strumento per trasmettere un’immagine positiva è il saluto. Il trucco è presentarsi per primi. Questo è un ottimo modo per trasmettere sicurezza e apertura.

Quando l’interlocutore si presenterà a sua volta, è importante memorizzare il suo nome. Per farlo con efficacia, basta ripeterlo, senza aver paura di chiedere conferma se non si è capito bene.

Dopo le presentazioni, un piccolo gesto da veri professionisti della comunicazione: sporgere il busto leggermente verso l’interlocutore. Con questo trucco infallibile si dimostra apertura, interesse e disponibilità.

Infine, un’altra cosa fondamentale: l’energia della conversazione deve essere spinta, allegra, ‘alta’. Possibilmente, poco più alta dell’interlocutore. Questo dimostrerà maggiore interesse nel discorso. Poi, piano piano, nel corso della chiacchierata sarà possibile adeguarsi, arrivando allo stesso livello.

Con questi sei passaggi, nessuno riuscirà a resistere. Sicurezza, charme e carisma trasuderanno da ogni azione e la prima impressione non potrà che essere stellare!

Approfondimento

Come superare un colloquio di lavoro e ottenere il posto facendo leva soprattutto sulla prima impressione