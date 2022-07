Quando pensiamo alle vacanze, o anche solo al fine settimana libero, è praticamente quasi immediata l’associazione di idee con il relax.

Andare in vacanza significa prima di tutto lasciarsi alle spalle lo stress derivante dal lavoro e, più in generale, dai ritmi frenetici della routine quotidiana.

Il successivo pensiero non può che correre dunque ad un contesto naturale, l’ideale per respirare aria pulita, possibilmente lontano dalla folla.

Non resta, infine, che decidere se prenotare un hotel al mare o in montagna, magari lasciandosi stupire da nuove proposte e località meno turistiche.

Anche la ricerca dell’hotel comunque è impegnativa, considerati tutti i parametri da prendere in esame: rapporto qualità-prezzo, servizi e quant’altro.

Ebbene, un dato che molti stanno cominciando a valutare proprio rispetto alla struttura riguarda l’ecosostenibilità.

Bello fare vacanza nella natura, ma ancora di più se scegliamo un hotel che la rispetti e ce la faccia vivere a chilometro zero.

Se dunque stiamo pensando di organizzare un weekend all’insegna della natura, da vivere a 360 gradi, diamo un’occhiata alle strutture che seguono.

Sono immersi nella natura e anche ecosostenibili questi hotel italiani vicini al lago o in campagna: scopriamoli insieme.

Cominciamo il nostro viaggio dal Lago di Garda parlando del Lefay Resort & SPA, un resort attento tanto al benessere quanto alla proposta gastronomica.

Il punto di forza che lo contraddistingue rispetto ad altri centri wellness è tuttavia il parco in cui ha sede.

Ben undici ettari di verde incastonati tra colline e terrazzamenti naturali di boschi e uliveti sulla Riviera dei Limoni.

Lodevole l’impiego di fonti rinnovabili e il consumo attento di energia, specie sul versante idrico.

Sono immersi nella natura e anche ecosostenibili questi hotel italiani perfetti per un weekend di relax

Spostiamoci ora nella campagna toscana, a pochi chilometri da Montepulciano, dove si trova Salcheto Winehouse.

Si tratta di una tenuta vinicola che negli ultimi anni ha dimezzato la propria impronta ambientale, integrandosi armoniosamente al contesto naturale.

Menzione speciale va alla cucina: le carni provengono da allevamenti non intensivi, le verdure sono quelle coltivate nei dintorni e il fritto è antispreco.

Vengono ad esempio impanate bucce di carote e patate o gli avanzi di carne e pesce.

Sempre in Toscana è da segnalare anche l’Oasy Hotel, collocato in un’area protetta affiliata al WWF in cui incontrare daini, cervi e anche lupi.

Trekking per tutta la famiglia, paddle nei laghetti o gite a cavallo sono gli entusiasmanti servizi, i cui proventi vengono poi reinvestiti in progetti ambientali.

Lettura consigliata

Chi è stufo delle terme in montagna potrebbe scegliere questi piccoli angoli di relax affacciati sul lago