Per quanto ci piacciano le tradizioni, utilizzare la curiosità potrebbe essere un sistema molto apprezzato per preparare qualcosa di diverso nel corso delle festività. Per quanto la cucina inglese non sia famosa nel Mondo per la sua qualità sopraffina, ciò non impedisce che ci siano alcune preparazioni conosciute ed apprezzate. Questa in particolare è famosa in tutto il Mondo per essere uno dei piatti tipici del Natale.

Il Christmas Pudding è un preparato dal sapore fruttato e speziato. Normalmente le ricette tradizionali prevedono preparazioni e passaggi particolarmente lunghi. Ciò non impedisce, con alcuni accorgimenti, di prepararlo in maniera rapida ed efficace. Anziché i vari giorni previsti per le varie fasi, basterà mettere in ammollo la sera prima una parte degli ingredienti, e lasciarli in pentola per circa 4 ore nel giorno dell’utilizzo. Ricordiamoci infine che questa specialità è un mix di sapori di spezie. Se non li avessimo tutti a disposizione, il risultato finale sarà forse leggermente diverso, ma non compromesso. Oltre al solito panettone, per stupire gli ospiti questo dolce natalizio che viene dal Regno Unito potrebbe capovolgere i vostri piani.

Uno stampo da budino e un mix di frutta e spezie saporite

Ecco gli ingredienti di cui avremmo bisogno:

900 g di frutta secca mista (come fichi, albicocche, uvetta, datteri);

15 cl di brandy o whisky;

1 arancia grande, la scorza grattugiata con il succo;

200 g di burro;

200 g di zucchero di canna;

4 uova;

100 g di farina autolievitante;

100 g di pangrattato;

85 g di noci tritate;

1 cucchiaino di noce moscata grattugiata;

1 cucchiaino di cannella.

Preparazione

Per prima cosa prepariamo il condimento da lasciare riposare una notte. Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere una ciotola capiente e inserirci la frutta secca. Facciamo in modo di tagliare l’albicocca e i fichi in modo da avere tutti pezzi di una grandezza simile. Versiamoci sopra il brandy (o il whisky) così come la scorza grattugiata ed il succo dell’arancia. Assicuriamoci che il composto sia ben combinato e copriamolo con la pellicola per il riposo notturno.

Il giorno dopo dovremo ungere due vaschette per budino (da un litro) con burro fuso. Parallelamente, in una ciotola molto grande, sbattiamo insieme burro e zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso usando la frusta elettrica (ci vorranno circa cinque minuti). Sbattiamo poi le uova e incorporiamole a questa pastella gradualmente, aggiungendo un cucchiaio di farina. Una volta incorporati questi ingredienti, aggiungiamo la frutta messa a riposare nella notte e mescoliamo bene per amalgamare. Aggiungiamo la farina e il pangrattato al composto continuando a mescolare.

Aggiungiamo le noci, la cannella e la noce moscata e mescoliamo delicatamente fino a quando gli ingredienti non saranno ben combinati. Teniamo in considerazione che la miscela deve sgocciolare e non essere troppo densa e asciutta. Versiamo il composto nelle coppette da budino al cui interno avevamo versato il burro. Copriamo l’apertura con un doppio strato di carta da forno e un unico foglio di alluminio. Tramite uno doppio spago potremmo legare la carta. Infatti dovrà affrontare una lunga sessione di bagnomaria in un pentolone. Le aperture degli stampi saranno rivolte verso l’alto.

Dunque versiamo nei pentoloni acqua sufficiente per raggiungere la metà degli stampi del budino. Per evitare un contatto diretto tra lo stampo ed il fondo della pentola, possiamo accartocciare della carta d’alluminio da forno. Cuociamo a bagnomaria i budini per quattro ore.

Passate queste, togliamo gli stampi dalla pentola. Lasciamo raffreddare e rovesciamo gli stampi nel piatto. Alcuni guarniscono il composto con le ciliegie e lo accompagnano con il gelato. Comunque lo vogliamo mangiare, questo pudding potrebbe dare una svolta.