Ogni anno a Natale gli italiani spendono tantissimi soldi per imbandire le loro tavole. Difficile da credere, ma una delle voci di spesa maggiore è per il panettone. Il Codacons afferma che, insieme a quello del pandoro, il prezzo di questo dolce tipico nel 2021 pare essere aumentato del 10%.

È anche vero che molte famiglie non rinuncerebbero mai a questo dolce simbolo. Infatti, 7 famiglie su 10 scelgono di acquistarlo in pasticceria. Eppure, risparmiare comprando i migliori panettoni semplicemente andando al supermercato è possibile. Come si spiega in questo articolo, è importante valutare gli ingredienti e la loro provenienza per scegliere il prodotto col migliore rapporto qualità prezzo.

Ma quest’anno sta spopolando questo irresistibile panettone super goloso ed economico per fare un figurone a Natale. Non pensiamo a nulla di complicato o super costoso. Come anticipato, l’idea è quella di trasformare il solito panettone in un incredibile dolce gourmet senza grandi sforzi. Scopriamo come fare sulle pagine di ProiezionidiBorsa.

Abbiamo acquistato il nostro panettone e ora attende di essere aperto e messo in tavola il giorno di Natale. In quell’occasione verrà posizionato al centro, scartato in fretta e furia e mangiato senza sorpresa.

Se, invece, volessimo dargli un tocco di magia stiamo per scoprire la tendenza della pasticceria natalizia. Stiamo parlando del panettone farcito. Ma, al posto della solita crema di mascarpone o crema gialla, ecco un nuovo ingrediente con cui riempirlo.

È il gelato, di qualsiasi gusto, alla frutta o di crema, vegano o senza zucchero. Non c’è gelato che non vada bene per questa ricetta. L’importante è comprarne almeno 2 kg per 1 panettone. Si inizia togliendo la carta che avvolge il panettone. A questo punto, il panettone andrà svuotato. Per farlo, giriamolo sottosopra e ricaviamo una cilindro usando un coltello ben affilato. Facciamo attenzione a non arrivare sul fondo.

In questo modo si crea un vero e proprio buco dove inserire il gelato. Cerchiamo solo di conservare intero il disco che servirà a chiudere il buco. Ora prendiamo il panettone avanzato, sbricioliamolo e mescoliamolo al gelato scelto. Ci vorrà qualche minuto per amalgamare tutto.

Una volta riusciti nell’intento, la cavità vuota del panettone deve essere riempita con la farcia di gelato. Richiudiamo con il disco che avevamo conservato e mettiamo il panettone in freezer. Ricordiamoci solamente di scongelarlo almeno 10 minuti prima di servirlo.

