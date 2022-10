Per l’autunno e inverno torna questo capo anni ’80, ecco 4 idee per abbinarlo

Ogni stagione ha le sue mode e le sue tendenze. Le fashion addicted sono sempre molto informate e ci tengono a stare al passo coi tempi. In questo articolo scopriremo un capo che andrà di moda per questo autunno 2022 ma anche il prossimo inverno 2023.

Come spesso accade nel campo della moda, non si tratta di una novità ma, bensì, di un felice ritorno dal passato. D’altra parte, più volte s’è visto che alcuni capi si ripresentano ciclicamente. Alcuni, poi, sono dei veri e propri evergreen.

Il grande ritorno della comodissima e versatile giacca in jeans

Per l’autunno e inverno 2022 2023 assistiamo al felice ritorno della giacca di jeans. Un grande classico intramontabile che sta bene a tutti e che dà la possibilità di creare tantissimi outfit e look diversi. Dai più basici a quelli glamour, passando per quelli più sportivi e rock. Oltre che per la sua estrema ed indiscutibile versatilità stilistica, la giacca di jeans è molto comoda per le mezze stagioni. Si tratta infatti di un capo spalla di mezzo peso che, in base a ciò che indossiamo sotto, riesce sempre a ripararci. Con una t-shirt o una camicia leggera, è perfetta per le temperature instabili di inizio autunno. Con un maglioncino più pesante, va bene anche ad autunno inoltrato.

Per l’autunno e inverno torna questo capo dagli anni ’80 da portare in tanti modi diversi

Abbiamo quindi capito che la giacca di jeans è proprio un capo eccezionale dalle mille risorse. Vediamo allora qualche idea su come indossarla per essere trendy. Cominciamo da una soluzione molto classica, tono su tono. Ovvero, un look total denim. Significa quindi abbinare la giacca in jeans a pantaloni o gonne, lunghe o corte, nello stesso materiale. Per creare dinamismo nella figura, consigliamo di mixare capi dalle colorazioni differenti di denim, giocando quindi sulle diverse sfumature più chiare e più scure.

Passiamo ora ad una soluzione più elegante e femminile ma non esageratamente formale. Un morbido abito sottoveste, da indossare con un paio di décolleté, può essere indossato anche durante il giorno. Basterà sdrammatizzarlo con una semplice magliettina bianca sotto ed una giacca in jeans sopra.

Come indossare la giacca di jeans abbinandola a colori e fantasie

Dunque, per l’autunno e inverno torna questo capo direttamente dagli anni ’80. Vediamo allora qualche altro consiglio in fatto di tinte e stampe. Si dice che il jeans stia bene con tutto. E, in effetti, è proprio così. Tuttavia, ci sono degli accostamenti che, molto più di altri, valorizzano l’outfit.

Sicuramente, la giacca in jeans smorza i toni troppo formali del classico completo pantalone nero e camicia bianca. Il capo in denim sta poi divinamente con la fantasia “alla marinara”. Nella versione bianca e blu, l’effetto risulta quasi elegante perché si gioca sulle stesse tinte. La versione invece delle righe bianche e rosse risulta più vivace, allegra e sbarazzina.

